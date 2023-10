Novomeški rokometaši brez težav v tretji krog evropskega pokala

22.10.2023 | 10:30

Foto: Gašper Simonič

Novo mesto - Rokometaši novomeške Krke so se zanesljivo uvrstili v tretji krog evropskega pokala. Pred tednom dni so v Estoniji premagali Viljandi z 32:23, na sinočnji povratni tekmi v dolenjski prestolnici pa so zmagali s 33:25 (13:11).

* Dvorana Marof, gledalcev 250, sodnika: Rauchs in Linster (oba Luksemburg).

* Krka: Rauh 1, Blaževič, Bradeško, Avsec 3, Majstorović 8 (1), Vukić 2 (2), Stanojević 3, Zajc 4, Nikolić 2, Brajer, Lavrič, Kukman 2, Matko, Derganc 2 (1), Horvat 6.

* Viljandi: Ots, Parik, A. Pertelson 3, Koovit 2, Drogin 2, M. Varik 3, Koks 5 (1), Maasalu 3, Braun 2, Ots 1, Basarab 2, Liinsoo, J. Varik, J. Pertelson 1, Voika 1.

* Sedemmetrovke: Krka 4 (4), Viljandi 1 (1).

* Izključitve: Krka 8, Viljandi 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Dolenjski rokometaši so temelje za napredovanje postavili že pred tednom dni na Baltiku po zanesljivi zmagi z devetimi goli. Na povratni tekmi so imeli v prvem polčasu nekaj težav z Estonci, v drugem pa so le strli njihov odpor in se zasluženo uvrstili v naslednji krog.

Novomeščani so tekmo odprli z vodstvom 6:3, nato pa zaigrali malce zmedeno in tekmecem dovolili, da so izenačili na 7:7. Do konca polčasa se je odvijal enakovreden boj, domači rokometaši pa so tik pred odhodom na veliki odmor povedli s 13:10.

Druga polovica tekme je minila v absolutnem znamenju izbrancev domačega trenerja Mirka Skoka, ki so bili v vseh elementih igre za razred boljši od tekmecev z Baltika, v svojem premiernem nastopu na mednarodni sceni pa so si tudi zasluženo izborili napredovanje v naslednji krog.

V novomeški ekipi sta bila na včerajšnji tekmi najbolj učinkovita Marko Majstorović z osmimi in Gašper Horvat s šestimi goli, medtem ko je vratar Jure Blaževič zbral 12 obramb.

Izjavi po tekmi:

Marko Majstorović, igralec MRK Krka: »Lahko povem, da so občutki izjemni, ko igraš prvo domačo evropsko tekmo pred domačo publiko v domači dvorani. Zbralo se je veliko število ljudi in verjamem, da takih tekem ne bomo pozabili, prevevajo nas posebni občutki. Smo pa seveda pričakovali zmago tudi na drugi tekmi, kjer smo znova dokazali svojo kakovost. Čestitam tudi tekmecu za prikazano, mi pa se veselimo novega žreba in nadaljevanja evropske poti.«

Hendrik Koks, igralec Viljandi HC: »Po dveh porazih na tej evropski preizkušnji nismo razočarani. Za nas je to le dodatna in lepa izkušnja. Moram priznati, da se v Sloveniji igra res odličen rokomet in bilo nam je v veliko zadovoljstvo igrati proti tako kakovostni ekipi, kot je Krka, ki se je zasluženo uvrstila v nadaljevanje tekmovanja. Želimo jim veliko sreče.«

Novomeščane prihodnji teden čakata dve ligaški preizkušnji - v sredo se bodo v 7. krogu Lige NLB pomerili z MRK Ljubljana, v soboto pa jih čaka gostovanje v Ribnici.

STA; M. K.

