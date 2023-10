Trebanjci visoko slavili na Kodeljevem, Dobova edina še brez točke

22.10.2023 | 09:40

Tekma na Kodeljevem (Foto: FB RK Trimo Trebnje)

Rokometaši trebanjskega Trima so v 7. krogu lige NLB v gosteh premagali LL Grosist Slovan s 35:25 (20:9).

* Dvorana Kodeljevo, gledalcev 150, sodnika: Igor in Dejan Ivančič.

* LL Grosist Slovan: Mlakar, Krbavčić, Stegel 1, Balažic, Grojzdek 1, Gačević 2, Varga, Poje 2, Stojnić 2, Pipp 4 (1), Kovačevič, Lipovac 1, Pirnat, Budja 5, Kovačec 7.

* Trimo Trebnje: Skledar, Čudić, Herceg, Slatinek Jovičič 6, Višček, Didovič 3, Jurečič 1, Kotar 7, Čulk 1, Udovič 1, Miklavec 6, Grbić 1, Cingesar 2 (1), Nešić 2, Krešić 5.

* Sedemmetrovke: LL Grosist Slovan 1 (1), Trimo Trebnje 4 (1).

* Izključitve: LL Grosist Slovan 14, Trimo Trebnje 4 minute.

* Rdeči karton: Denić (47.).

Trebanjci so v slovenski prestolnici dosegli šesto zmago in so skupaj z Velenjčani na samem vrhu lestvice z 12 točkami, Ljubljančane pa po petem porazu čaka srdit boj za ohranitev prvoligaškega statusa.

Uvodoma je bila tekma enakovredna, po izidu 7:7 pa so pobudo prevzeli Dolenjci in se na veliki odmor odpravili z velikansko prednostjo enajstih golov (9:20).

Varovanci gostujočega trenerja Uroša Zormana, sicer otroka moščanskega kluba, v začetku drugega polčasa niso popustili, po njihovem vodstvu 23:12 pa je bilo tudi vsem v dvorani Kodeljevo jasno, da bosta točki odšli na Dolenjsko.

Pri Trebanjcih je bil najbolj učinkovit Marko Kotar s sedmimi zadetki, enega manj sta dosegla Staš Slatinek Jovičič in Vid Miklavec. Pri Ljubljančanih je Jan Kovačec dosegel sedem, Izidor Budja pa pet golov.

V prihodnjem krogu bo trebanjska ekipa gostila ormoški Jeruzalem.

Dobova - Celje Pivovarna Laško 24:31 (11:17)

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v gosteh premagali Dobovo z 31:24 (17:11).

* Športna dvorana, gledalcev 150, sodnika: Kikel in Zupan.

* Dobova: Grudnik, Žitković, Suban, Fabek 2, Gerjovič 6, Stunković, Maslovar, Rantah 3, Mladkovič, Ferenčak 2, Kozolić, Tajnik 4 (1), Veršovnik, Maček, Abramović 4, Mataić 3.

* Celje Pivovarna Laško: Zaponšek, Gaberšek, Perić 9 (3), Mazej 2, Krečič 1, Cokan 2 (1), Ćirović 2, Antonijević 5, Ivanković 2, Janc 3, Gregorič, Milićević, Kačičnik 1, Korže Lesjak, Žabić 2, Mlakar 2.

* Sedemmetrovke: Dobova 3 (1), Celje Pivovarna Laško 5 (4).

* Izključitve: Dobova 6, Celje Pivovarna Laško 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Celjani so v Posavju osvojili načrtovani točki in zadržali tretje mesto na razpredelnici, Dobovčani pa so doživeli sedmi poraz v nizu in so edini brez točk v 14-članski elitni domači ligi.

Slovenski prvaki so odločno začeli obračun in povedli s 5:0. V nadaljevanju so močno popustili in gostiteljem dovoli, da so jih praktično ujeli (6:7). Po obdobju medle igre so se nato le zbrali in si na polčasu priigrali šest golov prednosti (17:11).

V drugi polovici tekme so imeli vajeti igre v svojih rokah, brez stresnih trenutkov so po slabem uvodu - porazu proti Trebanjcem in neodločenem izidu proti tekmecem iz Ivančne Gorice - dosegli peto zmago v nizu.

Pri Celjanih sta bila najbolj učinkovita Luka Perić z devetimi in Vukašin Antonijević s petimi goli, izkazal pa se je tudi vratar Gal Gaberšek s 17 obrambami. Pri Dobovčanih je Domen Gerjovič dosegel šest zadetkov.

Zasedba iz Dobove bo v prihodnjem krogu gostovala v Velenju.

Urbanscape Loka - Sviš Ivančna Gorica 32:31 (18:17)

Rokometaši Urbanscapa Loke so premagali Sviš Ivančno Gorico z 32:31 (18:17).

* Dvorana Poden, gledalcev 220, sodnika: Lah in Sok.

* Urbanscape Loka: Stanojlović, Juričan, Soršak 4, Dolenc 2, Mali, Latković 10, Mihelič, A. Jesenko 6 (5), Starman, Stopar 4, Lokar 4, M. Jesenko 1, Strehar, Šilc, Bulovič, Atanasov 1.

* Sviš Ivančna Gorica: Pekeč, Glavan, Cirar 4, Justin 4, Tekavčič 1, Stopar 1, Klemenčič, Omahen, Kutnar 2, Pirnat, Grum 7, Marojević 6 (2), Korošec, Kompare, Košir 2, Vidmar 4.

* Sedemmetrovke: Urbanscape Loka 5 (5), Sviš Ivančna Gorica 2 (2).

* Izključitve: Urbanscape Loka 6, Sviš Ivančna Gorica 10 minut.

* Rdeči karton: Pirnat (46.).

Gorenjska zasedba je dosegla drugo zmago v ligi NLB. V dvorani Poden je premagala ekipo iz Ivančne Gorice, ki je v uvodnem delu sezone prikazala zelo dobre predstave in je v zgornji polovici lestvice.

V Škofji Loki se je od prve do zadnje minute odvijal ogorčen boj za vsako točko, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so bili bolj zbrani domači rokometaši. V predzadnji minuti so po predhodni minuti odmora po golu Mirka Latkovića povedli z 31:29. V naslednjem napadu je Simon Vidmar znižal na 31:30.

Odločilen gol za gostitelje je v zadnji minuti prispeval Latković, z desetimi zadetki tudi najbolj učinkovit igralec dvoboja. Pri dolenjski zasedbi je Janez Grum dosegel sedem golov.

Ivančani bodo v prihodnjem krogu gostili LL Grosist Slovan.

* Izidi, 7. krog:

- petek, 20. oktober:

Slovenj Gradec - Riko Ribnica 33:37 (18:20)

- sobota, 21. oktober:

Gorenje Velenje - Koper 27:26 (17:11)

Dobova - Celje Pivovarna Laško 24:31 (11:17)

Urbanscape Loka - Sviš Ivančna Gorica 32:31 (18:17)

LL Grosist Slovan - Trimo Trebnje 25:35 (9:20)

Jeruzalem Ormož - Škofljica 29:28 (13:15)

- sreda, 25. oktober:

18.30 Krka - Ljubljana

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 7 6 0 1 227:177 12

2. Gorenje Velenje 7 6 0 1 218:184 12

3. Celje Pivovarna Laško 6 5 0 1 197:167 10

4. Jeruzalem Ormož 7 4 1 2 188:184 9

5. Krka 6 3 2 1 171:153 8

6. Riko Ribnica 7 4 0 3 233:216 8

7. Sviš Ivančna Gorica 6 3 1 2 167:163 7

8. Škofljica 7 3 1 3 184:188 7

9. Koper 7 3 0 4 193:195 6

10. Slovenj Gradec 7 2 1 4 199:205 5

11. Urbanscape Loka 7 2 1 4 195:223 5

12. LL Grosist Slovan 7 1 1 5 185:205 3

13. Ljubljana 6 1 0 5 172:208 2

14. Dobova 7 0 0 7 156:217 0

* Opomba: tekma Sviš Ivančna Gorica - Celje Pivovarna Laško v 2. krogu še ni bila registrirana

STA; M. K.