ŠD SU dobil novomeški obračun s Krko

22.10.2023 | 09:00

Simbolna slika (Foto: arhiv)

Novo mesto - Po tretjem krogu 1. SNTL za moške so brez poraza še naprej tri ekipe, ob Mariboru in Savinji I tudi novomeški ŠD SU, ki je dobil novomeški obračun s Krko s 4:1.

Brata Jure in Uroš Slatinšek sta bila najbolj zaslužna za novo zmago ŠD SU v tekmi s Krko. V novomeškem derbiju je Uroš Slatinšek dobil dva posamična dvoboja (Janez Jedlovčnik, Denis Pintar), z bratom Juretom, ki je bil v posamičnem dvoboju boljši od Pintarja, pa je bil uspešen tudi v dvojicah, kjer sta premagala Aljaža Šmaljcelja in Pintarja. Do edine zmage za Krko je prišel Šmaljcelj, ki je s 3:1 premagal Maja Murna.

Izidi 3. kroga 1. SNTL za moške: Mura Sobota – Kema Murexin 4:0, Mengeš – Fužinar Inter Diskont 2:4, Tempo – Savinja I 0:4, Krka – ŠD SU 1:4, Maribor – Kajuh-Slovan 4:0.

Vrstni red: 1. Maribor 6 (12:0), 2. ŠD SU 6 (12:3), 3. Savinja I 6 (12:3), 4. Mura Sobota 4 (11:5), 5. Fužinar Inter Diskont 2 (6:10), 6. Tempo 2 (5:10), 7. Kema Murexin 2 (4:9), 8. Krka 2 (5:11), 9. Kajuh-Slovan 0 (5:12), 10. Mengeš 0 (3:12).

M. K.