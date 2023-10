FOTO: Z avtom na bok; veter podiral drevesa

22.10.2023 | 08:30

Pri Hotemežu z avtom na bok (več fotografij spodaj v fotogaleriji)

Gasilci so morali odstraniti podrto drevo, da je rešilec lahko prišel do obolelega (več fotografij spodaj v fotogaleriji) - vse fotografije: PGD Sevnica

Najhuje je bilo na severu Slovenije, nekaj dela z drevesi, ki jih je podiral veter, pa so imeli tudi gasilci v naši regiji. Tako je včeraj ob 12.30 podrto drevo na cesti Tribuče - Bojanci, občina Črnomelj, oviralo promet. Gasilci PGD Bojanci so drevo razžagali in odstranili. Ob 13.00 je promet oviralo tudi več dreves na cesti Perudina - Bojanci, občina Črnomelj. Odstranili so jih gasilci PGD Bojanci ter očistili cestišče.

Ob 14.50 pa so v naselju Prešna Loka, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica z javne poti odstranili podrto drevo in s tem omogočili reševalcem NMP Sevnica dostop do obolele osebe.

Trk na Ljubljanski

Ob 16.04 sta na Ljubljanski cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja, usmerjali promet in pomagali vlečni službi pri odstranitvi vozil. Poškodovanih ni bilo.

Na bok

Ob 9.30 se je v naselju Hotemež, občina Radeče, osebno vozilo prevrnilo na bok. Gasilci PGE Celje in PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo, nevtralizirali iztekle motorne tekočine ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanega voznika.

Gasilci in reševalci do onemoglega

Ob 22.52 so v naselju Brege, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše in omogočili dostop reševalcem NMP Krško do onemogle osebe, ki je bila prepeljana v SB Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 9:15 do 10:15 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PORODNIŠNICA;

- od 11:45 do 12:45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BO-ENERGETIKA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:00 do 9:00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TEM ČATEŽ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

