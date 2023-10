Lokalpatriotični jazz v mestu

21.10.2023 | 20:30

JJA Jazz Trio (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Sinoči se je v novomeškem mladinskem klubu LokalPatriot zgodil drugi jesenski jazzovski večer, tudi tokrat začinjen z glasbo in idejami družine Ogulin. Po koncertu novomeškega bobnarja Aljaža Ogulina s svojim Jereb-Gönitzer-Ogulin triom, ki ga je sestavil s sošolci iz jazzovskega oddelka Akademije za glasbo in upodabljajoče umetnosti v Gradcu, je tokrat svojo zasedbo, v kateri sodeluje že nekaj časa, v Novo mesto pripeljal njegov brat Julij, prvošolec jazzovskega oddelka ljubljanskega konservatorija za glasbo in balet.

Tokrat je bila novomeška jazzovska publika deležna izdatne doze zvoka hammond orgel, na katerih se mojstri komaj dvanajstletni sin legendarnega slovenskega saksofonista, tolkalista, kompozitorja in jazzovskega pedagoga Braca Doblekarja Jakob Jon.

Jakob Jon Doblekar (Foto: I. Vidmar)

Na sinočnjem koncertu v dveh delih se je skupina, ki ji je ritem na bobnih namesto originalnega bobnarja Aleksandra Črtaliča določal Aljaž Ogulin, gibala med jazzovskimi standardi in priredbami znanih slovenskih popevk, pri katerih je imel nekoč prste vmes tudi Braco Doblekar, ki je tudi mentor zasedbe svojega sina, imenovane JJA Jazz Trio. Tako je bilo slišati melodije svetovnih mojstrov Herbieja Hancocka, Quincyja Jonesa in legendarnega hammondista Jimmyja Smitha pa tudi nekoliko bolj domače viže Tadeja Hrušovarja Mari, Janeza Bončine Benča Kadar ognji dogorijo in Tihomirja Pop Asanovića Express Novi Sad. Tudi lastna skladba se je znašla na spisku.

Galerija