FOTO: Meja - promet je tekoč, policisti podrobneje pregledujejo le »sumljive«

21.10.2023 | 17:00

Policisti posebej pozorno spremljajo vozila z več potniki. Avtobus je tako lahko zanimiv v celoti.

Iz Slovenije na Hrvaško je na mejnem prehodu Obrežje pot še naprej prosta.

Ta skupina je polna pričakovanj potovala na jutrišnji Ljubljanski maraton, zato je policijsko preverjanje dokumentov ni niti malo zmotilo. (Vse foto: M. L.)

Obrežje - Policija je danes na mejnem prehodu Obrežje predstavila delo, potem ko je Slovenija opolnoči ponovno uvedla nadzor na notranjih mejah. »Na podlagi vladnega zakona je bila sprejeta uredba, ki določa mejne prehode, na katerih lahko državno mejo med Slovenijo in Hrvaško ter med Slovenijo in Madžarsko prestopajo vsi državljani in tudi tujci, ter drugo kategorijo, kjer lahko mejo prestopajo le državljani evropske unije. Na mejnem prehodu Obrežje je dovoljeno prestopanje državne meje vsem osebam. Mejna prehoda Slovenska vas in Rigonce lahko uporabljajo državljani Evropske unije,« je povedal inšpektor v oddelku za državno mejo in tujce na Policijski upravi Novo mesto Valentin Kuhar.

Pri prehajanju državne meje na mejnem prehodu danes, kot smo sicer dopoldne že poročali, posebnosti niso zaznali, promet poteka tekoče, vse je po Kuharjevih besedah v skladu s pričakovanji.

Policisti po inšpektorjevih besedah preverijo osnovne pogoje za prestop državne meje, to pomeni, ali ima oseba dokumente, ki ji dovoljujejo potovanje preko meje. Če na podlagi analiz tveganja in varnostnih profilov policisti ugotovijo, da je oseba varnostno zanimiva, opravijo podrobnejše preverjanje.

Naših naključnih sogovornikov, ki so danes zjutraj in dopoldne na Obrežju prišli s hrvaške smeri v Slovenijo, mejni nadzor ni motil. Skupina mladih iz Beograda, npr., se je čudila, zakaj nadzor, zanimalo jo je, kdaj ga je Slovenija uvedla. »Danes opolnoči, pravite? Je na novo, torej. Se pravi, da mi prebijamo led,« se je pošalil eden izmed njih. Preverjanje dokumentov jih ni zmotilo, sicer pa so bili polni pričakovanj, ker so potovali na jutrišnji Ljubljanski maraton.

Je pa sovoznik v manjšem tovornjaku, doma na Hrvaškem v okolici Samobora, dejal, da se mu zdi nelogično, da njega, ki živi schengenskem območju, na meji preverjajo, medtem ko migranti mejo lahko prečkajo, in to nezakonito kjer koli in tudi brez dokumentov.

Na mejnem prehodu Obrežje policisti pregledujejo le tiste, ki vstopajo v Slovenijo, medtem ko je pot iz Slovenije v Hrvaško še naprej prosta.

M. L.

