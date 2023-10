Gostilna Kunst in gostilna Repovž s posavsko kulinariko navdušili v ZDA

21.10.2023 | 13:10

Grega Repovž, Brane Podmenik, Tjaša Kunst Kališnik in Marko Kramžar

Krško - Ko je na nedavni slovesnosti pri Treh lučkah na Sremiču ob podelitvi certifikatov Okusi Posavja eden od pobudnikov za ta projekt, ki ga vodi Ksenja Kragl s Centra za podjetništvo in turizem Krško, znani slovenski gostinec Srečko Kunst, opravičil odsotnost enega uspešnejših mlajših gostincev na sončni strani Alp, Grege Repovža, češ, da sta gostilna Repovž iz Šentjanža in Gostilna Kunst iz Krškega na Slovenskih dnevih v Clevelandu, smo zastrigli z ušesi. Na te dneve, ki so potekali od 24. septembra do 3. oktobra, so namreč predstavniki obeh gostiln odpotovali čez veliko lužo na povabilo organizatorja, Generalnega konzulata Republike Slovenije v Clevelandu. Desetdnevni niz kulturnih, promocijskih in kulinaričnih dogodkov je bil namenjen povezovanju in krepitvi slovenske skupnosti v tem delu ZDA ter promociji slovenske kulture, kulturne dediščine in bogate kulinarike. Obe gostilni sodelujeta pod zaščiteno blagovno znamko Okusi Posavja, ki prihaja iz jugovzhodne Slovenije in združuje moči vrhunskih chefov, vinarjev, pivovarjev in pridelovalcev, ki cenijo lokalne sestavine.

Gostilna Kunst (Tjaša Kunst Kališnik in Brane Podmenik) ter Gostilna Repovž (Grega Repovž in Marko Kramžar) sta se v sklopu Slovenskih dnevov v Clevelandu predstavili na dveh kulinaričnih dogodkih: ‘Snapshot about modern Slovenia’ in ‘Gala dinner Taste of Posavje’. Obe posavski gostilni sta prepoznavni po tradiciji ter lokalni kulinariki, katere vodilo je domačnost. Tako pri Repovžovih kot Kunstovih se z gostinstvom ukvarja že tretja generacija.

Gostilna Kunst in gostilna Repovž na Slovenskih dnevih v Clevelandu

Tjaša Kunst Kališnik: ''Dogodek Gala dinner Taste of Posavje je potekal v Slovenski narodni hiši v Clevelandu, gostili smo 150 oseb. Naši kuharji so meni pripravili že pred odhodom v ZDA, saj smo predstavljali domačo, slovensko oz. posavsko kulinariko, zato smo morali nekaj lokalnih sestavin prinesti s sabo, da smo lahko resnično ustvarili pristne slovenske okuse.''

Grega Repovž pa dodaja, da je kuharska ekipa v Ameriki začela čisto od začetka, ''s pripravo surovin kot tudi glavnino nakupa je bilo potrebno opraviti v Ameriki. Časovno smo bili kar omejeni, zato je bilo zelo pomembno, da smo dobro sodelovali. Tudi kuhinja je precej drugačna, kot smo je navajeni pri nas.''

Tako Tjaša kot Grega sta bila počaščena z odzivom gostov po večerji, kar je bil dokaz, da so uspeli gostom pokazati in približati okuse iz Posavja. Štiri-hodni meni je spremljala vinska spremljava priznanih vinskih etiket Slovenije.

Gostje so bili vidno navdušeni nad okusi in izvedbo večerje. Ekipi obeh gostiln so nagradili s stoječimi ovacijami.

Gostilna Repovž predstavlja družino. Predstavlja tradicijo. Predstavlja prostor, kjer se dobre duše navdahnejo, radovedni želodci pa potešijo. Je dom in bo to tudi v prihodnje. S celotno ekipo dihajo za skupen cilj, delijo vrednote med ljudi in ustvarjajo nove zgodbe. Med drugim so prejeli nagrade JRE, Best Sommelier 2021, Green Michelin star 2023.

Tjaša Kunst Kališnik, Grega Repov, Brane Podmenik in Marko Kramar

Gostilna Kunst je znana po sodelovanju z lokalnimi kmetijami, saj dajejo prednost sveži sezonski hrani. Pri njih ne boste brali dolgih jedilnikov, saj jedilni list sledi letnim časom. Specialiteta njihove hiše je krškopoljski prašič, edina ohranjena slovenska avtohtona pasma prašiča, ki izhaja s Krškega polja. Vse do danes je Gostilna Kunst znak kakovosti in gostoljubja, kar nenazadnje potrjujejo s priznanjem Gostilna Slovenija, Gault&Millau, Falstaff, Slovenia Green in Teden Restavracij.

Okusi Posavja so, kot rečeno, zaščitena blagovna znamka. Pod sloganom sveže-lokalno-okusno združujejo moči vrhunski kuharji, vinarji, pivovarji in pridelovalci v regiji, ki cenijo lokalne sestavine in dobrine, pridelane v Posavju.

Ponudniki krepijo gastronomski produkt skozi celo leto, predvsem strmijo k unikatnimi, inovativnimi in trajnostnimi programi, povezanimi z namestitvami in okušanjem vrhunske hrane in vin.

V tem delu Slovenije je prijaznost domačinov, lokalnih skupnosti in vaščanov še vedno zelo pristna. Imajo predvsem veliko prednost lokalnih dobaviteljev, saj je regija pretežno kmetijska, beležijo okoli 4.500 kmetijskih gospodarstev s primarnimi kmetijskimi pridelki (vključno z vinom in pivom) od pridelave zelenjave in sadja do vrhunskih živilskih izdelkov rastlinskega in živalskega izvora od meda, sira, mesnin, namazov, olj, kisa, moke, marmelad, žganja, sokov. Regija je torej največji pridelovalec sadja in zelenjave v Sloveniji in imajo največ ribogojcev.

Chefi izhajajo iz filozofije lokalnega okolja in prejemajo nacionalne in mednarodne nazive (Michelin, Gault&Millau, Vivi-Šola okusov …).

Z mednarodnimi nagradami se ponašajo vse bolj prepoznavni posavski vinarji, ki dosegajo odličja na Decanter, Glass ob Bubbly in ostalih nacionalnih tekmovanjih.

