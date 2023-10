Štirje svetniki županjo pozivajo k odstopu, a o tem ne razmišlja

21.10.2023 | 15:10

Nataša Turk (Foto: STA)

Podjetniški inkubator Kostel (Foto: STA)

Izredne seje kostelskega občinskega sveta se je v ponedeljek poleg štirih sklicateljev, ki so ostali pred zaklenjenimi vrati podjetniškega inkubatorja, udeležilo tudi nekaj deset občanov te demografsko ogrožene občine. (Foto: arhiv DL; M. G.)

Kostel - Štirje od sedmih občinskih svetnikov občine Kostel županjo Natašo Turk pozivajo k odstopu. Očitajo ji samovoljno in negospodarno vodenje občine ter nepregledno prodajanje objekta Podjetniškega inkubatorja Kostel. Županja o odstopu ne razmišlja, prepričana je, da dela v dobro občine, je povedala na včerajšnji novinarski konferenci.

Ponedeljkova izredna seja na prostem

Sklicatelji izredne seje občinskega sveta Občine Kostel – štirje od sedmih kostelskih svetnikov: Darko Malnar, Franc Vršnik, Marko Preložnik in Matija Bauer – so že v ponedeljek zasedali kar pod nadstreškom Podjetniškega inkubatorja Kostel v Petrini. Vrata te stavbe in tudi stavbe občine, v kateri sicer zaseda občinski svet, so namreč zanje ostala zaklenjena, kar pa jim ni preprečilo, da ne bi v družbi kakih 40 občanov, ki so prisostvovali izredni seji, pozvali županjo Natašo Turk, naj zaradi omenjen problematike odstopi.

Med drugim so županji očitali samovoljno, neodgovorno in negospodarno vodenje občine s posledicami, ki bodo ohromile nič kaj rožnato prihodnost te lokalne skupnosti. Kot pravi Darko Malnar, bi občino lahko zelo drago stalo vztrajanje županje pri podaji podjetniškega inkubatorja (javna dražba bo 25. oktobra) po ceni 2,15 milijona evrov, čeprav je bila stavba prvotno ocenjena na 1,85 milijona evrov. Višja cena bi pomenila odhod podjetnika, ki je pokazal resno zanimanje za nakup objekta, v katerega bi preselil proizvodnjo, v Kočevje, so prepričani sklicatelji izredne seje. To bi pomenilo, da bi izgubili zdajšnjih 50 delovnih mest in se odpovedali stotim novim zaposlitvam, opozarjajo. S tem bi zavrli priseljevanje v te kraje, kar bi resno ogrožalo delovanje vrtca in šole, navsezadnje pa neprodaja objekta pomeni tudi nadaljnje plačevanje stroškov vzdrževanja, za kar občina na leto odšteje okoli 50.000 evrov, so prepričani sklicatelji izredne seje.

Po besedah Marka Preložnika je v ozadju želja, da se objekt proda za negospodarske namene. "Dobili smo, za zdaj sicer nepreverjene informacije, da naj bi občina želela objekt prodati za vzpostavitev migrantskega centra, kar pa bi za našo občino z okoli 600, pretežno starejšimi prebivalci, pomenilo pogreb," je dejal.

Prav tako županji očitajo nekorekten odnos do prirediteljev letošnjega štiridnevnega festivala Castle Kolpa Music, ki so ga morali v začetku avgusta po dveh dneh po navodilih vlade zaradi vremenskih razmer prekiniti. »Občinska uprava ni prisluhnila prošnji organizatorja, ki mora poleg nekaj več kot 8 tisočakov takse plačati še 24.000 evrov za najem zemljišča, da bi mu občina del najemnine vrnila oziroma prenesla kot dobropis v prihodnje leto. To bi bilo pravilno in pravično. Tako bi zagotovili stalnost te štiridnevne prireditve, ki pa je zdaj vprašljiva,« opozarja Marko Preložnik.

Franc Vršnik dodaja, da je županja tudi samovoljno odpovedala letošnje Tamburanje va Kostele, ki je bilo 25 let osrednji letni dogodek, z izgovorom o solidarnosti s poplavljenci. Kot so še dejali sklicatelji izredne seje, so dve tretjini prebivalcev Kostela upokojenci, občina pa nima razvojnih projektov in je demografsko ogrožena. Županji očitajo, da pelje svojo zgodbo brez sodelovanja občinskega sveta in da nima vizije, ko gre za razpise in pridobitev sredstev za vlaganje v kostelski grad.

Petkov odziv županje



Županja je možnost, da bi odstopila, na včerajšnji novinarski konferenci zavrnila. O tej možnosti, kot je dejala, ne razmišlja, saj je bila izvoljena s strani občank in občanov in ker tudi sicer dela v dobro občine.

Glede izklicne cene za objekt podjetniškega inkubatorja je dejala, da je bila določena z uradno cenitvijo. Če bi jo znižala, bi delovala nezakonito, je ocenila. Sicer pa bo pravo ceno po njenih besedah pokazala sama dražba, zato se ji zdijo sporni pozivi, da bi ceno znižali že prej. Glede navedb, da bi lahko bil objekt namenjen za migrantski center, pa je dejala, da nima nobenih takšnih informacij.

Za Tamburanje je pojasnila, da je bilo odpovedano iz solidarnosti z ljudmi, ki so jih prizadele poplave. Na dan, ko naj bi potekala omenjena prireditev, se je zato ekipa iz Kostela raje odpravila v Črno na Koroškem, kjer je pomagala pri odpravljanju posledic poplav, gostinec, ki bi sicer kuhal na Tamburanju, pa je v Črni pripravil vsaj 300 obrokov za domačine, ki so odpravljali posledice poplav. Vse skupaj je bilo po besedah županje zelo dobro sprejeto.

Glede možnosti vsaj delnega povračila denarja organizatorjem Castle festivala pa je dejala, da se bodo o tej možnosti pogovarjali, če bo organizator prihodnje leto znova pripravil festival.

Vse štiri občinske svetnike je županja pozvala h konstruktivnemu sodelovanju in delovanju v dobro občine in njenih občanov. Za naslednji petek je sklicala tudi izredno sejo občinskega sveta, na kateri bodo skušali razčistiti odprta vprašanja.

M. G.; M. K.; STA

