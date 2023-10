V dvoboju ekip s sredine lestvice uspešnejši Ribničani

21.10.2023 | 10:00

Foto: FB RD Riko Ribnica; Aljaž Sesel

Slovenj Gradec - RokometašiRika Ribnice so sinoči v 7. krogu lige NLB na gostovanju premagali Slovenj Gradec s 37:33.

Slovenj Gradca so v 7. krogu lige NLB doma izgubili proti Riko Ribnici s 33:37 (18:20).

* ŠD Slovenj Gradec, gledalcev 650, sodnika: Marinkovič in Vidali.

* Slovenj Gradec: Leben, Marković, Smolnikar, Cvetko 4, Milenković 1, Majcen, Levc 3, Šol 3, Kotar 1, Svečko 2, Pandev 4, Eskeričić 4 (3), Starc, Saleznik, Lampret, Štumpfl 11.

* Riko Ribnica: Braunović, Dobaj, Pogorelec, Planinšek 3, Žagar 6, Ljevar 8, Pirnat, Begić Zbačnik, Skol 2, Cimerman 3, Đekić, Knavs 8 (4), Zakrajšek, Nosan, Grebenc, Hrastnik 7.

* Sedemmetrovke: Slovenj Gradec 4 (3), Riko Ribnica 4 (4).

* Izključitve: Slovenj Gradec 8, Riko Ribnica 14 minut.

* Rdeči karton: /.

V dvoboju ekip s sredine prvenstvene lestvice so bili uspešnejši Ribničani. Ti so s četrto zmago v sezoni napredovali na peto mesto državnega prvenstva in s tekmo več za vodilnima velenjskim Gorenjem in trebanjskim Trimom zaostajajo za dve točki. Slovenjgradčani po četrtem porazu ostajajo deseti s petimi točkami.

Gostje iz Ribnice so bili tisti, ki so si prvi priigrali manjšo prednost na dvoboju, a ta v uvodnih desetih minutah ni narasla za več kot tri gole. Domači so v 12. minuti izenačili na 8:8, nato pa so gostje spet stopili na plin in pobegnili na pet golov naskoka (14:9). Toda Slovenjgradčani so vseskozi držali stik s tekmecem, vmes se približali na gol zaostanka, rokometaši Ribnice pa so na glavni odmor nesli samo dva gola prednosti.

V uvodu drugega polčasa je Ribnica obnovila prednost petih zadetkov (25:20). Domači rokometaši so v naslednjih minutah skušali zmanjšati zaostanek, a so jih gostje vseskozi držali na varnosti razdalji petih, šestih zadetkov vse do zadnjih desetih minut, ko so znova postali nevarnejši Slovenjgradčani.

Te so se po golu Uroša Štumpfla približali na gol zaostanka (33:34), vseeno pa so Ribničani zdržali nalet domačih rokometašev in v zadnjih trenutkih dvoboja zadržali prednost in vpisali novi točki.

Za Ribnico sta po osem golov dosegla Leon Ljevar in Uroš Knavs, sedem pa jih je dodal Gašper Hrastnik. Pri Slovenj Gradcu je z 11 zadetki daleč najbolj izstopal Štumpfl.

V naslednjem krogu domačega prvenstva bo Ribnica doma gostila novomeško Krko.

* Izidi, 7. krog:

- petek, 20. oktober:

Slovenj Gradec - Riko Ribnica 33:37 (18:20)

- sobota, 21. oktober:

17.45 Gorenje Velenje - Koper

19.00 Dobova - Celje Pivovarna Laško

19.00 Urbanscape Loka - Sviš Ivančna Gorica

19.00 LL Grosist Slovan - Trimo Trebnje

19.00 Jeruzalem Ormož - Škofljica

- sreda, 25. oktober:

18.30 Krka - Ljubljana

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 6 5 0 1 192:152 10

2. Gorenje Velenje 6 5 0 1 191:158 10

3. Celje Pivovarna Laško 5 4 0 1 166:143 8

4. Krka 6 3 2 1 171:153 8

5. Riko Ribnica 7 4 0 3 233:216 8

6. Sviš Ivančna Gorica 5 3 1 1 136:131 7

7. Jeruzalem Ormož 6 3 1 2 159:156 7

8. Škofljica 6 3 1 2 156:159 7

9. Koper 6 3 0 3 167:168 6

10. Slovenj Gradec 7 2 1 4 199:205 5

11. LL Grosist Slovan 6 1 1 4 160:170 3

12. Urbanscape Loka 6 1 1 4 163:192 3

13. Ljubljana 6 1 0 5 172:208 2

14. Dobova 6 0 0 6 132:186 0

* Opomba: tekma Sviš Ivančna Gorica - Celje Pivovarna Laško v 2. krogu še ni bila registrirana

STA; M. K.