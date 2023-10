FOTO: S ceste in na streho

21.10.2023 | 08:30

Gornje Pijavško - včeraj dopoldne (Fotografije, tudi spodaj v fotogaleriji: PGE Krško)

Včeraj ob 10.41 je v naselju Gornje Pijavško, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nevtralizirali razlite motorne tekočine, nudili pomoč policiji in pomoč pri nalaganju vozila na avtovleko. Poškodovanih ni bilo.

Padec s skirojem

Ob 11.14 v naselju Gabrje pri Dobovi, občina Brežice, so po padcu z e-skirojem poškodovano osebo oskrbeli reševalci NMP Brežice in odpeljali v SB Brežice.

Vonj po plinu

Ob 8.58 so v ulici Na Loko v Novem mestu v prostorih čistilne naprave zaznali vonj po plinu. Gasilci GRC Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je vonj prisoten, vendar meritve niso pokazale prisotnosti povečanih plinov. Preventivno so prezračili prostore.

Danes vaja

Prebivalce občine Sevnica obveščajo, da bo danes ob 9. uri izvedena vaja "Jatna 2023" - enodnevna praktična vaja lokalne skupnosti ter sil za zaščito, reševanje in pomoč (gasilcev, reševalcev, določenih štabov, slovenske vojske, služb in enot CZ ter prostovoljnih sestavov društev in organizacij), policije in prebivalcev .

Vaja se bo izvajala izključno na pobočju južno gledano na hrib Šop - Mala Jatna.

M. K.

