Tatjana Fink zavrnila obtožbe glede poskusa obvladovanja lastništva Trima

20.10.2023 | 20:30

Foto: arhiv DL

Tatjana Fink (Foto: arhiv DL)

Ljubljana/Trebnje - Nekdanja predsednica uprave družbe Trimo Tatjana Fink, ki ji tožilstvo očita zlorabo položaja pri gospodarski dejavnosti, je na predobravnavnem naroku zavrnila očitke, da bi Trimo kreditiral Trimo Investment zato, da bi lahko postala največja lastnica Trima. Glavna obravnava bo stekla februarja 2024.

Specializirano državno tožilstvo Fink očita, da je omogočila, da je Trimo od leta 2009 do 2011 družbi pooblaščenki podeljeval nedovoljene kredite, s katerimi se je financiral nakup delnic Trima. "Na ta način bi Fink lahko postala največja lastnica družbe Trimo," je povzela tožilka Marjana Grašič.

Posledica storitve kaznivega dejanja, ki je nastala za družbo Trimo, ki je dajala posojila, naj bi bila premoženjska škoda v vrednosti več kot 4,1 milijona evrov.

Nekdanja predsednica uprave družbe krivde ni priznala, zato je sodnica Polona Kukovec začetek sojenja napovedala za 6. februar prihodnje leto. Fink želi, da ji sodi senat, v okviru postopka pa naj bi zaslišali okoli 20 prič.

Odvetnica Helena Devetak, zagovornica Tatjane Fink, je med drugim predlagala izločitev mnenja sodne izvedenke Anke Černe. Po navedbah Devetak ta za njegovo izdelavo ni pridobila računovodske dokumentacije obeh družb, zato je podvomila v njeno nepristranskost.

Ob tem je med drugim predložila mnenji, ki sta ji izdelala Slovenski inštitut za revizijo in Inštitut za ekonomsko in korporativno upravljanje, ter izjavo družbe Trimo, da družbi ni nastala škoda in da družba zavrača morebitno uveljavljanje premoženjskega zahtevka.

Tatjana Fink je Trimo vodila več kot 20 let, v tem času pa je skupaj z drugimi menedžerji Trima prek družbe Trimo Investment postala 57-odstotna lastnica Trima. Fink je imela v družbi Trimo Investment nekaj več kot 12-odstotni delež.

Obe družbi sta se leta 2013 znašli v velikih težavah. Banke upnice so družbo Trimo konec leta 2013 dokapitalizirale s pretvorbo terjatev v kapital za nekaj manj kot štiri milijone evrov in jo rešile pred zlomom. Nadzorni svet Trima je Fink s čela družbe odpoklical februarja 2014. Družbo Trimo Investment pa so spomladi 2014 zaradi prezadolženosti s pretvorbo nekaj več kot 13 milijonov evrov terjatev prevzele družba Trimo, Probanka in NLB.

Trimo je uradno novega lastnika, poljski sklad Innova, dobil spomladi 2016. Od pomladi 2022 pa je družba v lasti belgijske družbe Recticel.

STA; M. K.