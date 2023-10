45 let podjetja Dulc - dobri delavci pri njih vedno dobrodošli

20.10.2023 | 19:50

Matej in Jože Dulc z zlatim ključem in priznanjem za častnega člana OOZ Novo mesto.

V družinskem podjetju je zaposlena tudi Matejeva žena Renata Dulc in od danes naprej tudi njun sin Miha.

Na dnevu odprtih vrat so se predstavili tudi dobavitelji podjetja Dulc.

Matej Dulc v pogovoru z obiskovalci

Stranje pri Škocjanu - Družinsko podjetje Dulc, strojne instalacije in inženiring, je ob praznovanju 45-letnice delovanja danes prvič v svoji zgodovini povabilo na dan odprtih vrat.

Kot pove direktor Matej Dulc, ki je podjetje leta 2008 prevzel od očeta Jožeta, so tak dan pripravili za predstavitev dobaviteljev, pa tudi za vse ostale, ki jih zanima njihova dejavnost. Vse so lepo sprejeli in pogostili.

Z veseljem pa so jim pokazali tudi priznanja za njihove zadnje dosežke: zlati ključ Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto za delovanje 45 let dela v obrti, ter poseben certifikat, ki so ga prejeli letos - okoljski certifikat za najboljše dosežke v graditeljstvu v implementaciji sistema Solinterra.

Ustanovitelj Jože Dulc

Dulčevo podjetje je leta 1978 z dvema zaposlenima ustanovil Jože Dulc, ki je kot strojnik začel v Novoteksovi orodjarni, kasneje je sodeloval pri gradnji tovarne strešnikov v Dobruški vasi, leta 1972 pa je najprej odprl popoldansko obrt za napeljavo instalacij, pred 45 leti pa šel popolnoma na svoje.

K delu je znal pritegniti oba svoja sinova: Roberta, ki se je pred sedmimi eti osamosvojil in ustanovil družbo Dulc Rofleks, ki izdeluje cevi in dušilcev zvoka, Matej pa je nadaljeval z družinskim podjetjem, ko se je oče upokojil.

»Ukvarjamo se s strojnimi instalacijami, predvsem z ogrevanjem, vodovodom, prezračevanjem, kanalizacijo in raznimi tehnološkimi razvodi,« pove Matej Dulc. Lahko se pohvalijo, da imajo v svoji hiši projektanta, torej njihova stranka lahko dobi vse, kar potrebuje - od projekta do izvedbe in fino montaže. Dulc vidi v tem veliko prednosti. »Ponudiš kompletno ponudbo in lahko si bolj strokoven kot konkurenca, ker se na objektih srečujemo z raznimi težavami in spremembe, preverbe in prilagoditve so lažje, če imaš v ozadju tehnično podporo. Mnogi projekti so namreč narejeni površno, nestrokovno,« pove.

Inovativnost pripeljala do sistema Solinterra

V podjetju Dulc so vedno stavili na inovativnost in tu ne gre brez omembe njihovega uspešnega sistema Solinterra, energetsko izredno učinkovit sistem ogrevanja, hlajenja in prezračevanja objektov, ki izkorišča energijo sonca in zemlje ter ustreza najstrožjim standardom ničenergijskih stavb. »Ta sistem res v največji meri izkorišča sonce, skoraj 90 odstotkov potrebe po ogrevanju pozimi pokrivamo s soncem,« pove Matej in doda, da so ta sistem v desetih letih tako izpopolnili, da spremembe skoraj niso več mogoče.

Spodobi se, da se 45-letnici podjetja tudi nazdravi. Za to je skrbel priznani vinogradnik Martin Martinčič z Male Hubajnice pri Studencu.

S sistemom Solinterra so opremelili že enajst manjših oz. večjih objektov, tudi javnih, zdaj pa projektirajo kulturni center in občinsko stavbo v Ivančni Gorici. Verjetno se bo gradnja pričela še letos. To jim bo lepa referenca za naprej.

»Težko je dobiti investitorje za ta sistem, ker vsi gledajo le na čim nižjo ceno, nihče pa ne dolgoročno. A razna zakonodaja prisiljuje investitorje, da bodo nehali uporabljati fosilna goriva (plin, olje, drva), in tu je naša prednost. »Ta sistem je nekoliko dražji od klasičnega, se pa v 5 oz. 6 letih investicija povrne, ima dolgo življenjsko dobo in majhne obratovalne stroške, kar je prednost pred konkurenco, npr. pred toplotnimi črpalkami,« pove direktor podjetja Dulc in pove, da sistem vpeljujejo tako v individualne hiše kot v javne objekte. Delajo po vsej Sloveniji, nekaj pa se zdaj dogovarjajo tudi s tujino.

Iščejo monterje

Podjetje Dulc ima tudi svojo servisno službo.

V Dulčevem podjetju imajo zdaj zaposlenih 13 delavcev, glavnem strojnikov, večina ekipe je stalne in so »njihovi« že 40, 30, 20 ali 10 let. Le en delavec je zaposlen manj kot deset let.

»So zelo pripadni firmi in to cenimo,« pove Matej in doda, da so dobri kadri pri njih vedno dobrodošli. Trenutno iščejo monterje, saj bi radi širili terenske ekipe, pa jih nikakor ne dobijo. Dobro deluje tudi njihova servisna služba - za določene blagovne znamke so pooblaščeni serviserji.

V 45. letih delovanja podjetja se je dogajalo vse mogoče, tudi razni problemi in krize niso manjkale, nazadnje je bila to npr. korona kriza, ko so imeli težave z dobavo materialov in so določene elemente morali čakati tudi po eno leto. Potrebno je bilo veliko prilagajanja.

Kot pove oče Jože, je na začetku njegove podjetniške poti vladalo pomanjkanje materialov- niso imeli s čim delati, da bi naredili instalacije. Danes je problem obraten – materiali so, ni pa delovne sile. A Dulčevi so prepričani, da bodo družno premagali vse in podjetno nadaljevali družinsko poslovno pot. Nenazadnje je prav danes dobil v podjetju zaposlitev že direktorjev sin Miha.

Besedilo in foto: L. Markelj

