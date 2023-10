Mladi znanstveniki v soju Krkinih žarometov

20.10.2023 | 16:00

Dobitniki velikih Krkinih nagrad s predsednikom uprave in generalnim direktorjem Krke ter predsednikom Častnega odbora Krkinih nagrad Jožetom Colaričem (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V Krki so danes opoldne podelili 53. Krkine nagrade, nagrade mladim raziskovalcem za njihove raziskovalne dosežke v okviru dodiplomskega in doktorskega študija. Na prireditvi, ki so jo pripravili sodelavci Anton Podbevšek Teatra pod režijskim in scenografskim vodstvom Matjaža Bergerja, so podelili tudi pet velikih Krkinih nagrad, ki so jih prejeli dr. Aleša Dular Vovko, dr. Martina Durcik, dr. Samo Guzelj, dr. Tina Kegl in dr. Bruno Marinič.

Dr. Aleša Dular Vovko (Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani), trikratna Krkina nagrajenka, se je pod mentorstvom prof. dr. Franca Vrečerja in dr. Grege Hudovornika v doktorski nalogi posvetila raziskavi kompaktiranja, ki je ena od tehnoloških poti za izdelavo tablet s podaljšanim sproščanjem. Tako kot diplomsko delo je tudi doktorat iz biomedicine na Fakulteti za farmacijo opravila v Krkinih laboratorijih, kjer s sodelavci razvija nova zdravila.

Dr. Martina Durcik (Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani) je raziskovala pod mentorstvom prof. dr. Lucije Peterlin Mašič in prof. dr. Tihomirja Tomašiča. Njeno osnovno raziskovalno področje je farmacevtska kemija. Posvetila se mu je na magistrskem študiju, še bolj poglobljeno pa na doktorskem študiju biomedicine. V doktorski disertaciji se je ukvarjala z razvojem protibakterijskih spojin, ki delujejo proti odpornim bakterijskim sevom.

Dr. Samo Guzelj (Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani) se je pod mentorstvom prof. dr. Žige Jakopina v raziskovalnem delu v okviru doktorskega študija farmacevtskih znanosti ukvarjal z razvojem imunostimulansov – spojin, ki aktivirajo imunski sistem. Po petih letih raziskovanja je svoje znanje in izkušnje prenesel v industrijsko okolje, kjer dela kot raziskovalec v analitskem razvoju.

Dr. Tina Kegl (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru) je raziskovala pod mentorstvom doc. dr. Anite Kovač Kralj. Po doktorskem študiju na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, kjer je tudi zaposlena, izobraževalno pot nadaljuje na Univerzi v Jaénu v Španiji. Ukvarja se z modeliranjem in optimizacijo zapletenih kemijskih, biokemijskih in fizikalno-kemijskih procesov v sodobnih inženirskih sistemih.

Dr. Bruno Marinič (Laboratorij za kemijske raziskave, Univerza v Oxfordu, mentor prof. dr. Timothy J. Donohoe) je na Univerzi v Oxfordu končal enoviti magistrski in doktorski študij organske kemije. Po doktoratu se je preselil na Univerzo v Cambridgeu, kjer dela na Corpus Christi Collegeu. Njegovo raziskovanje je osredotočeno na razjasnitev nastanka prvih bioloških polimerov.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave ter direktor Razvoja in proizvodnje zdravil, sta na slovesnosti izročila Krkine nagrade 33 mladim raziskovalcem. Od tega jih je pet prejelo veliko Krkino nagrado. Ker so bile naloge, ki so prispele na razpis, zelo kakovostne, so študentom podelili tudi 29 Krkinih priznanj s posebno pohvalo in 46 Krkinih priznanj. Med nagrajenci je kar 35 doktorjev znanosti. Osem nagrajencev – poleg petih prejemnikov velike Krkine nagrade še trije prejemniki Krkine nagrade – je rezultate svojega raziskovalnega dela predstavilo na simpoziju pred slovesno podelitvijo.

Dr. Katja Čerpnjak

Slavnostna govornica, dr. Katja Čerpnjak, vodja projektov za izdelke v Sektorju za nove izdelke, tudi sama nekoč Krkina nagrajenka, je v svojem govoru med drugim poudarila: »Lepo je ob sebi imeti ljudi, ki poslušajo, slišijo, podpirajo in s kritičnim premislekom spodbujajo ideje. Le na ta način ideje v obliki zdravil postanejo del našega vsakdana. Vaše naloge potrjujejo, da ste radovedni, vedoželjni, da imate sposobnost kritičnega in predvsem neodvisnega razmišljanja. Vaši rezultati dokazujejo, da ima v današnjih časih, ko do informacij lahko pridemo na klik, ko celo socialna omrežja usmerjajo doktrine zdravljenja in interpretirajo kakovost izdelkov ter storitev raziskovalnih inštitucij, raziskovanje in s tem znanost še poseben pomen in predvsem svetlo prihodnost. Vaše naloge dokazujejo, da se trdo delo, vztrajnost, pogum, potrpežljivost in odgovornost izplačajo … «

V Krki Krkine nagrade za raziskovalna dela dijakov in študentov ter mladih raziskovalcev podeljujejo neprekinjeno od leta 1971. Do danes je Krkine nagrade prejelo 3110 nagrajencev.

I. V.

Galerija