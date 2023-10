Razstava Začrtano - črta kot sredstvo za izražanje občutij in vsakodnevnih izzivov

20.10.2023 | 11:00

Fotografije: Boštjan Pucelj

Trebnje

- Čeprav se zdi, da je risba v sodobnem svetu potisnjena v ozadje, je črta še vedno sredstvo za izražanje kombinacije občutij in družbenih izzivov, s katerimi se vsakodnevno srečujejo umetniki. Šest se jih v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje predstavlja na začasni razstavi z naslovom Začrtano.

Kot so sporočili iz galerije, se črta kot orodje za izražanje idej, čustev, lepote, pogledov, razumevanja sveta na novi začasni razstavi kaže skozi dela slovenskih umetnikov Saše Bezjak, Julije Drgan, Nejca Franetiča, Branke Pirc, Judite Rajnar Prosen in Sama. Branka Pirc, Judita Rajnar Prosen in Samo so prijateljem trebanjske galerije že znani, preostale tri bodo obiskovalci lahko spoznavali do 11. februarja prihodnje leto.

»Ustvarjalci so slogovno različni, umetnosti predani in intuitivno izražajoči se duhovi, ki so jih oblikovale različne življenjske izkušnje. Njihova dela so namenjena beleženju intimnega, raziskovanju in proučevanju lastnega notranjega sveta in travm; s pomočjo umetnosti se avtorji povezujejo s samimi sabo, s svojimi koreninami. Na drugi strani problematizirajo družbene norme, polemizirajo z družbeno situacijo ter z deli proučujejo kulturo in družbo. Črta je zanje torej sredstvo za izražanje kombinacije lastnih občutij in družbenih izzivov, s katerimi se vsakodnevno srečujejo,« pojasnjuje kustodinja Galerije likovnih samorastnikov Trebnje in avtorica razstave Andrejka Vabič Nose.

Edinstvena zbirka Galerije likovnih samorastnikov Trebnje šteje že skoraj 1500 del, ki so jih v zakladnico prispevali avtorji in avtorice iz 51. držav sveta. Tokratna začasna razstava, ki jo je odprl župan Občine Mokronog-Trebelno mag. Franc Glušič, z glasbo pa je dogodek obogatila Glasbena šola Trebnje, pa je prav zaradi raznolikosti del na razstavi še toliko bolj priložnost za spoznavanje širokega razumevanja risbe, ki avtorjem omogoča eksperimentiranje in raziskovanje novih tehničnih kombinacij za zapis avtorskih poetik, so še zapisali v trebanjski galeriji.

M. K.

Zvočni zapisi Andrejka Vabič Nose o razstavi Andrejka Vabič Nose o razstavi

