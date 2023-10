Popravilo puščanja v Neku dokaj zahteven proces

20.10.2023 | 09:50

Prerez modela jedrskega reaktorja (Foto: STA)

Krško/Ljubljana - Popravilo mikroskopskega puščanja na enem od cevovodov v neposredni bližini jedrskega reaktorja krške nuklearke bo dokaj zahteven proces, saj bo delo potekalo na območju sevanja, je ocenil strokovnjak za jedrsko varnost Miroslav Gregorič. So pa delavci za taka dela primerno usposobljeni in zaščiteni, je dodal.

Kot je znano, so v Nuklearni elektrarni Krško (Nek) nedavno zaznali povečano puščanje reaktorskega hladila skozi mikroskopsko majhno luknjico na zvaru cevovoda v neposredni bližini reaktorja. Elektrarno so zato preventivno ustavili, stekla so dela za zamenjavo cevi in ugotavljanje vzrokov puščanja.

V Neku so sicer pojasnili, da puščanje, do katerega je prišlo, ne sodi na mednarodno lestvico jedrskih in radioloških dogodkov INES, ki se v svetu uporablja kot orodje za skladno obveščanje javnosti o varnostnem pomenu jedrskih in radioloških dogodkov.

Ker je poškodba zvara zelo blizu reaktorske posode oz. samega reaktorja, "morda pol metra do meter stran", je treba po besedah Gregoriča odstraniti gorivne palice, ki tvorijo sredico reaktorja. "Palice namreč zelo sevajo, tudi preko debele stene reaktorske posode. S tem ko jih vzamejo ven, bistveno zmanjšajo visoko reaktivno polje okoli reaktorske posode," je pojasnil. Kot je dodal, zamenjava cevi sicer ne bi bila mogoča.

Reaktorska posoda je po besedah Gregoriča, sicer tudi poslanca v DZ, srce jedrske elektrarne, saj v njej poteka glavna jedrska reakcija. Gre za posodo premera okoli treh metrov in visoko šest metrov, v katero so zloženi gorivni elementi. V njej je tudi prečiščena voda z dodanim borom, t. i. reaktorsko hladilo, ki pod tlakom več kot 150 barov in temperaturo več kot 300 stopinj Celzija hladi reaktor in služi za odvajanje nastale toplote v uparjalnik. Slednji s paro poganja turbino, ta pa električni generator.

Gorivne palice, ki jih bodo v teh dneh odstranili iz reaktorja, kar naj bi trajalo nekje do konca tedna, bodo po besedah jedrskega strokovnjaka shranili v bazenu z vodo, ki preprečuje verižno reakcijo, po opravljenem popravilu pa jih bodo vrnili nazaj v reaktor in bodo torej še uporabne.

Skupaj z gorivnimi palicami bodo iz reaktorske posode odstranili tudi reaktorsko hladilo. Shranili ga bodo v cisterni, ki služi shranjevanju primarnega hladila na lokaciji, po končanem popravilu pa ga bodo vrnili nazaj, je povedal.

Gregorič ocenjuje, da bo šlo pri zamenjavi poškodovanega cevovoda za dokaj zahteven proces, saj bo delo potekalo na območju sevanja. Opravljalo ga bo okoli 100 delavcev, ki so za to delo primerno usposobljeni in zaščiteni.

Ko bo cev, ki pušča, zamenjana, bodo sledili različni testi. "Preverjeni bodo vsi novi zvari, najverjetneje bosta narejena tudi tlačni preizkus in monitoring, ki bo pokazal, kako se obnaša nova cev. Za to imajo v Neku zagotovo svoj program, ki ga nadzira tudi Uprava za jedrsko varnost," dodaja strokovnjak.

Tovrstno puščanje se je v preteklosti že pojavilo na cevovodih nekaterih jedrskih elektrarn v ZDA in Franciji in je bilo tudi uspešno odpravljeno, je še povedal Gregorič.

STA; M. K.