Oteženi stiki z zdravnikom - Ni vseeno, kdaj mu pišemo

20.10.2023 | 14:00

Prazne čakalnice zdravstvenih domov – podoba iz časa covida, ki postaja normalna tudi zdaj. (Foto: L. M.)

Novo mesto - Med epidemijo koronavirusa se je veliko pacientov pritoževalo, da težko pridejo do zdravnika. Fizičnih stikov bolnika in zdravnika je bilo manj, povečala se je t. i. telemedicina, se pravi obravnava pacientov na daljavo, nenapovedani obiski zdravnika niso bili mogoči. Takrat smo to razumeli, a praksa, ki se je uveljavila med epidemijo, je marsikje v veljavi še danes, ponekod pa dobiva celo absurdne razsežnosti.

Pred dnevi smo v uredništvo prejeli sporočilo bralke o njeni izkušnji v Zdravstvenem domu (ZD) Novo mesto. V nedeljo zvečer je v eno izmed ambulant poslala elektronsko sporočilo z vprašanjem glede specialističnega pregleda, a je ostala brez besed ob odgovoru, ki ga je dobila naslednji dan: da na elektronsko pošto, poslano čez vikend ali na dan, ko ambulanta ne dela, ne odgovarjajo ter da naj vprašanje ponovno pošlje na isti elektronski naslov na njihov delovni dan v ordinacijskem času.

Novomeščanka je morala v ambulanto še enkrat poslati elektronsko pošto, saj jim je pošto poslala zunaj ordinacijskega časa – Direktorici ni sporno, zdravstvenemu inšpektoratu pa – Zastopnica pacientovih pravic: Covidna praksa ostaja normalnost

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

L. Markelj