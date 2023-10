Obnovljena cesta od Čateža do Kržišča

20.10.2023 | 09:00

Fotografiji: Občina Trebnje

Čatež - Javna pot od Čateža do naselja Kržišče v občini Litija je bila do nedavnega še makadamska cesta, Občina Trebnje pa se je njene ureditve lotila v septembru in posodobila še njen zadnji del v dolžini 530 metrov.

Uredili so odvodnjavanje, dodatno utrditli teren in asfaltirali omenjeni odsek, za kar je občina odštela 92 tisoč evrov.

Odprtja so se, kot so zapisali na trebanjski občini, ob velikem številu gostoljubnih domačinov poleg županje Občine Trebnje Mateje Povhe in podžupana Blaža Ovnika udeležili še predsednica sveta KS Čatež Mija Benedičič, župan Občine Litija Franci Rokavec, direktor Komunale Litija Roman Ciglar, župnik Marko Japelj in predsednica sveta KS Gabrovka Alenka Mesojedec.

M. K.