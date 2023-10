Krka v tretjem krogu do prve zmage

20.10.2023 | 08:10

Foto: MOK Krka

Novo mesto - Sinoči sta se v športni dvorani Marof pomerila domača Krka in Alpacem iz Kanala. Prve zmage v letošnji sezoni so se razveselili Novomeščani, tudi na račun izvrstne igre v obrambi in kar 16 blokov. V domači vrsti sta blestela Kosmina (22 točk) in Bregar (19), pri gostih pa sta bila najbolj razpoložena Blazsovics (16) in Jakovac (13).

Sportklub prva odbojkarska liga, 3. krog

Krka - Alpacem Kanal

3:1 (22, -23, 19, 15)

Novo mesto, ŠD Marof, 19. oktober 2023. Sodnika: Kramar, Adrovič. Gledalcev: 100.

Krka: Erpič G. 3, Kocjančič, Kosmina 22, Bregar 19 (4 bloki), Verdinek (L), Kožar 3, Pulko, Erpič U. 1, Lindič 9 (6 blokov), Kern 2, Rojnik 4, Jakše (L). Trener: Jernej Rojc.

Alpacem Kanal: Kodrič 2, Stojanovič, Cafuta 7, Jakovac 13, Karnel, Godnič 3, Kavčič, Maretič, Okroglič (L), Blazsovics 16, Vrtovec 12, Ranc. Trener: Leon Schilling.

Tekmo so z odličnim blokom kapetana Kosmine bolje odprli domači odbojkarji. Z dobrimi začetnimi udarci so gostom otežili razvoj napadalne igre, njihove poskuse pa odlično lovili v bloku in obrambi. Prav uspešen blok Uroša Erpiča za vodstvo Krke z 9:5 je bil razlog, da je gostujoči trener Schilling segel po prvem odmoru. Ta ni imel pretiranega učinka in po novem bloku Kosmine za 17:11 sta ekipi na zahtevo Schillinga odšli na nov posvet. Goste sta v nadaljevanju predramila predvsem Jakovac in Vrtovec. Po njuni zaslugi so Kanalci uspeli ubraniti kar tri zaključne žoge Krke. Naposled je napad Vrtovca končal zunaj polja, s tem pa je Krki pripadel prvi niz s 25:22.

V drugem nizu smo spremljali precej izenačeno igro. Kanalci so si uspeli priigrati manjšo prednost po vstopu Karnela, ki je na mestu podajalca zamenjal Godniča. Tudi domači trener je menjal organizatorja igre in priložnost je namesto Kerna dobil Kožar. Le ta se je dobro izkazal že v drugem, še posebej pa pozneje v tretjem in četrtem nizu. V končnico drugega niza so s tremi točkami prednosti vstopili Kanalci, a Novomeščani so pretili do zadnje. Domači trener Rojc je zadel z menjavo, saj je Pulko z močnimi začetnimi udarci povzročil precej težav gostujočim sprejemalcem. Novomeščani so temu dodali še dobro igro v polju, do izenačenja na 23. točki pa so prišli po dveh zaporednih točkah svojega kapetana. V dramatičnem zaključku so več zbranosti pokazali Kanalci. Napad Pulka se je končal z napako, prvo zaključno žogo pa je po dolgi izmenjavi izkoristil Jakovac. (23:25)

V tretjem nizu so pobudo znova prevzeli domači odbojkarji. Po uspešnem bloku je kazalo že 8:4 v korist domačinov, ob zaostanku z 11:6 pa je bil gostujoči trener Schilling primoran seči po polminutnem odmoru. Po uspešnem napadu Bregarja za 17:10 je bilo videti, da krkaši prednosti ne bodo več izpustili iz rok. Goste so še naprej pestile težave na sprejemu, po en as sta namreč vpisala še Grega Erpič in Kožar, slednji za vodstvo z 22:15. Gosti so preko Blazsovicsa in Jakovaca poskušali omiliti zaostanek, a več kot 19 točk krkaši niso dopustili.

Novomeški blok je odlično deloval tudi v četrtem nizu. Kar dva uspešna zapored za hitro vodstvo s 5:1 je postavil Grega Erpič. Tudi nadaljevanju so vse vajeti igre bile v domačih rokah. Odlična igra v bloku, zanesljiv napad in majhno število lastnih napak je bil uspešen recept za vse višje vodstvo, ki ga domači niso več izpustili iz rok. Niz so zaključili s serijo petih zaporednih točk - Lindič in Bregar sta postavila vsak po en blok, prvo zaključno žogo je z asom priigral Rojnik, niz in s tem tekmo pa so z napako končali Kanalci (25:15).

Martin Kosmina, kapetan Krke: "Dokler smo držali sprejem nam je igra dobro tekla. Pozna se, da smo se ujeli smo s podajalcem. To je res velik plus, ki smo ga naredili v zadnjih dveh, treh tekmah. Se nam pa še vedno pripetijo težave na sprejemu, zapademo v nekakšnjo luknjo, ko dobimo tri, štiri močne servise in na temu bomo morali še delati."

Matic Vrtovec, Alpacem Kanal: "Novomeščani so danes imeli prednost domačega terena. Mislim, da smo se obe ekipi dobro borili, so pa Krkaši imeli nekaj več sreče in dobre igre v bloku ter na začetnih udarcih, kar je na koncu tudi odločilo tekmo."

* Izidi:

- sreda, 18. 10.:

Fužinar Sij Metal - Calcit Volley 0:3 (-20, -11, -22)

- četrtek, 19. 10.:

Merkur Maribor - Panvita Pomgrad 3:0 (20, 19, 21)

Krka - Alpacem Kanal 3:1 (22, -23, 19, 15)

Hiša no kolesih Triglav - ACH Volley 1:3 (-18, -20, 20, -20)

- lestvica:

1. Calcit Volley 3 3 0 9:0 9

2. Merkur Maribor 3 3 0 9:3 8

3. ACH Volley 2 2 0 6:1 6

4. Panvita Pomgrad 3 2 1 6:5 5

5. Krka 3 1 2 3:7 3

6. Hiša na kolesih 3 0 3 3:9 1

7. Fužinar Sij Metal 3 0 3 2:9 1

8. Alpacem Kanal 2 0 2 2:6 0

S. Vesel

