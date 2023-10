30 let vzgoje, nege in skrbi za potomko trte z Lenta

20.10.2023 | 13:00

Okrog 30 trgačev se je zbralo na trgatvi potomke trte z Lenta v vinski gorici Vrbovce. Bilo je veselo.

Trta z Lenta raste pri križu ob cesti.

Zapel je del Šentjernejskega okteta.

Prišla je tudi cvičkova princesa Nika Martinčič.

Vrbovce - Pred tridesetimi leti so v vinski gorici Vrbovce nad Šentjernejem, v vinogradu Martinčičevih, pri križu ob cesti posadili eno prvih potomk trte z Lenta, najstarejše domače vinske sorte na Slovenskem, imenovano modra kavčina ali žametna črnina.

Potomka, ki jo je vzgojil viničar Franc Martinčič, je bila posajena v težkih pogojih.

Na Martinovo soboto leta 1993 je namreč noč pred sajenjem trte zapadlo skoraj do kolena snega. Posajena v mrazu, pa potem vsa leta negovana z ljubeznijo zdaj vsako leto obilno rodi in privabi množico trgačev k slovesni trgatvi. Tako je bilo tudi te dni, ko se je ob njej zbralo okrog trideset trgačev, med njimi seveda domači, pa šentjernejski vinogradniki in drugi.

Rok Zupančič, predsednik Društva vinogradnikov Šentjernej, pove, da so bili še posebej veseli, da se je dogodka udeležila tudi aktualna cvičkova princesa Nika Martinčič, ki prihaja iz vrst njihovega društva.

O poteku pridobitve cepiča sta nekaj besed zbranim namenila oče Franc Martinčič ter sin Jernej – slednji je že pred leti prevzel vlogo viničarja.

Trta na Vrbovcih je letos kar lepo obrodila in z grozdjem so se posladkali trgači. Včasih, ko je bila letina še boljša, pa so že pridelali tudi lentar, vino iz grozdja šentjernejske potomke.

Trgatve se je tokrat udeležil tudi šentjernejski župnik Anton Trpin, ki pred tridesetimi leti ni manjkal ob saditvi znamenite mlade trte in jo je tudi blagoslovil. Zbranim je nekaj besed namenil še šentjernejski podžupan Andrej Mikec.

K trgatvi spada seveda tudi petje. Za dobro voljo so poskrbeli pevci Šentjernejskega okteta ter harmonikar Žiga Zupančič, manjkal pa ni seveda tudi »likof«.

L. Markelj, foto: DVŠ

Galerija