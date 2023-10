S soboto spet mejni nadzor s Hrvaško in Madžarsko; Poklukar ljudem ob meji zagotavlja normalno življenje

19.10.2023 | 14:10

Tudi na meji Hrvaško se bodo zapornice spet spustile. (Foto: arhiv DL)

Vlada je danes sprejela odlok o uvedbi začasnega ponovnega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Nadzor bo Slovenija uvedla v soboto, so povedali na novinarski konferenci po seji vlade. Nadzor bo trajal do 30. oktobra.

O tem mora Slovenija v skladu s schengenskimi pravili uradno obvestiti tudi ostale države članice in Evropsko komisijo, ob tem pa navesti razloge za uvedbo nadzora. Trajanje nadzora, ki se ga lahko uporabi v izjemnih primerih in mora spoštovati načeli sorazmernosti in nujnosti, se lahko podaljša, so zapisali v sporočilu po seji vlade.

Pojasnili so, da zadnji dogodki potrjujejo, da se pripadniki različnih terorističnih in ekstremističnih gibanj umikajo z območij oboroženih spopadov, da bi se izognili morebitnim posledicam za svoja dejanja ali celo z namero, da bi v nadaljevanju ogrozili varnost.

Ob tem obstaja tveganje, da bi te osebe skušale na nedovoljen način vstopiti tudi v Slovenijo, piše v sporočilu za javnost, ki navaja, da je Slovenija do 15. oktobra zabeležila 48.076 nedovoljenih prehodov notranje meje.

Slovenski varnostni organi sicer pozorno spremljajo morebitna tveganja in varnostne razmere v državi in v širši regiji kot tudi dejavnike, ki bi lahko vplivali na radikalizacijo posameznikov in širjenje nasilnega ekstremizma. Med drugim je v sredo medresorska delovna skupina za protiterorizem dvignila stopnjo teroristične ogroženosti zaradi trenutnih zaostrenih varnostnih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu ter pozivov k izvajanju terorističnih dejanj z nizke na srednjo, še piše v sporočilu.

Pred odločitvijo Slovenije o uvedbi začasnega nadzora notranjih mej, je odločitev o tem že sporočila Italija. Nadzor s Slovenijo bo uvedla v soboto in za deset dni z možnostjo podaljšanja.

Zaradi migracijskega pritiska in zaradi razmer na Bližnjem vzhodu je več držav EU v zadnjem času uvedlo ali se odločilo za podaljšanje nadzora na notranjih schengenskih mejah. Med njimi je Avstrija, ki nadzor na meji s Slovenijo izvaja že od leta 2015 in ga je pred kratkim podaljšala še za pol leta.

Stanje v schengenskem območju je sicer ena od osrednjih tem današnjega zasedanja notranjih ministrov članic EU v Luxembourgu, ki se ga udeležuje tudi Poklukar.

Dodano ob 16.10:



Poklukar ljudem ob meji zagotavlja normalno življenje kljub nadzoru

Notranji minister Boštjan Poklukar je danes zagotovil, da bo nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko ljudem, ki živijo ob meji, omogočal normalno življenje. To pričakuje tudi od italijanskih oblasti, ki bodo od sobote izvajale nadzor na meji s Slovenijo. Več podrobnosti o izvajanju nadzora bo na novinarski konferenci predstavila policija.

"Moja usmeritev generalnemu direktorju policije je bila, da ljudem, ki živijo ob meji, zagotovijo normalno življenje in normalen prehod meje. Se pa že vnaprej opravičujem vsem državljankam in državljanom in vsem prebivalcem Slovenije, da bodo zaradi tega ukrepa večkrat zaustavljeni, da bodo morali pokazati dokumente, kajti teroristična grožnja je vseeno v Evropi visoka," je po današnji odločitvi vlade, da Slovenija uvede nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko povedal minister Poklukar.

Da bo Slovenija ukrepe prilagajala ljudem, ki živijo ob meji, je minister Poklukar davi zagotovil tudi hrvaškemu kolegu Davorju Božinoviću.

Podobno Poklukar pričakuje od italijanskih oblasti, ki bodo prav tako v soboto uvedle nadzor na meji s Slovenijo.

"Danes sem italijanskemu ministru Matteu Piantedosiju še enkrat povedal, da želim, da Republika Italija v mejnih kontrolah na notranji meji z Republiko Slovenijo zagotovi normalen pretok ljudi, ki živijo ob meji," je poudaril. V času zaprtja meje zaradi pandemije covida-19 je bilo namreč življenje ob meji "nevzdržno".

Vsi trije ministri bodo sicer o tem govorili tudi na tristranskem srečanju v Trstu v začetku novembra.

STA; M. K.