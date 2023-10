Dobrodelni nogometni turnir: 1000 evrov za Društvo invalidov Sevnica

19.10.2023 | 18:30

Predsednik DI Sevnica Franc Bolte s čekom. Ob njem predsednika Grubenšek in Ločičnik, poslanec Lisec in župan Ocvirk.

Vsi sodelujoči na dobrodelnem turnirju (Foto: P. P.)

Blanca - Ob dnevu slovenskega športa je Športna zveza Sevnica tudi letos organizirala dobrodelni nogometni turnir. Zaradi dežja v septembru, na sam dan športa, so ga v sodelovanju s Športnim društvom Blanca izvedli minuli petek na Blanci.

Zmagala je ekipa NMP ZD Sevnica, ki je v finalu ugnala policiste PP Sevnica. Tretje mesto je osvojila ekipa ŠD Blanca, 4. Športna zveza Škocjan in 5. mesto ekipa Športne zveze Sevnica. Vse tekme je sodil Danijel Lindič. Najboljši strelec turnirja je bil Alen Rožič (PP Sevnica), najboljši golman pa Tilen Škoda (NMP ZD Sevnica). Naziv najstarejšega igralca je dobil nekdanji odlični spidvejist Jože Žibert.

Po zaključku športnih bojev in pred prijetnim druženjem so sevniški župan Srečko Ocvirk, poslanec Tomaž Lisec, predsednik sveta KS Blanca Marjan Ločičnik in podpredsednik ŠZ Sevnica Alen Žičkar podelili zaslužena odličja. Predsednik Športne zveze Sevnica Miran Grubenšek pa je izročil ček za 1000 evrov Francu Boltetu, predsedniku Društva invalidov Sevnica. Zbrana sredstva so prispevali igralci sodelujočih ekip in »manjšina« podjetnikov iz sevniške občine, ki jim šport v Sevnici in dobrodelnost nekaj pomenita, je povedal Grubenšek.

Kot zanimivost naj omenimo, da so sprva zbrali, pretežno s kotizacijo udeležencev, 920 evrov, prijetno pa je presenetila ekipa Športne zveze Sevnica z odločitvijo, da iz svojih žepov primaknejo še dodatnih 80 evrov, da so zaokrožili znesek donacije za dober namen na 1000 evrov.

P. P.

