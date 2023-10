Ponoči na železniški postaji napadli uslužbenca; trčil, pobegnil, napihal

19.10.2023 | 12:00

Simbolna slika (Foto: novomesto.si)

Včeraj nekaj po 15. uri so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o prometni nesreči v krožišču na Kandijski cesti, kjer je voznik osebnega avtomobila trčil v drug avtomobil in pobegnil s kraja. Na podlagi opisa so policisti pobeglega 31-letnika izsledili in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,06 miligrama alkohola, sledi kazenska ovadba.

Zasegli so mu neregistriran in nezavarovan avtomobil, sam brez vozniške

Policisti PP Metlika so v popoldanskih urah v naselju Dole zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Opel astra, ki sprva ni upošteval znakov, s katerimi so ga ustavljali, in je nadaljeval vožnjo. Med postopkom so ugotovili, da 50-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Opel astro so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru na Šegovi ulici v Novem mestu je med 17. 10. in 18. 10. nekdo vlomil v osebni avtomobil in ukradel žensko torbico.

Na območju Rake je med 9. 10. in 18. 10. neznanec vlomil v počitniško hišo in ukradel peč na trda goriva in električni štedilnik. Lastnika je oškodoval za 500 evrov.

V minuli noči sta na železniški postaji v Novem mestu dva neznanca s sprejem poškropila uslužbenca in poškodovala kartomat. Policisti PP Novo mesto iščejo storilce in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin.

Romuna ujeli pri prevozu migrantov

Policisti Policijske postaje Novo mesto so včeraj popoldne na območju Čateža ob Savi ustavili 45-letnega Romuna. V mercedesu ukrajinskih registrskih oznak je prevažal štiri Turke, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Odvzeli so mu prostost, mu zasegli avtomobil in ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Brežice, Loče, Mostec, Kapele, Globoko, Brezje pri Veliki Dolini, Nova vas pri Mokricah, Jereslavec, Rakovec) prijeli 73 državljanov Afganistana, 26 Bangladeša, 11 Iraka, deset državljanov Pakistana, šest Irana, pet Indije, štiri državljane Nepala in državljana Sirije ter na območju PP Črnomelj (Preloka, Žuniči, Kvasica) šest državljanov Maroka in državljana Alžirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 75. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 229 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli vozila dvema, ki sta vozila brez vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih vstopov v državo.

M. K.