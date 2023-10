O kriminalu in vaških stražah tudi svetniki; želijo policijsko postajo, a kadrov premalo

Ivančna Gorica - Občinski svet Občine Ivančna Gorica je sinoči razpravljal o varnostni problematiki v občini, kjer je zaradi vlomov predvsem v gospodarske objekte prišlo do samoorganiziranja občanov. Seje sta se udeležila tudi predstavnika policije, ki sta predstavila nekatere podatke in zagotovila, da bo policija aktivno prispevala k varnosti.

Pomočnik načelnika Policijske postaje Grosuplje Andrej Žgajnar je občinskim svetnikom predstavil podatke o kaznivih dejanjih na območju občine v lanskem in letošnjem letu. Ti, kot je povzel, ne kažejo, da bi v letošnjem letu prišlo do povečanja kaznivih dejanj. Morda je do povečanja posameznih kaznivih dejanj prišlo v kakšnem krajšem časovnem obdobju, generalno gledano pa se število kaznivih dejanj ni povečalo, je povedal.

Lani je policija na območju občine Ivančna Gorica zabeležila 499 kaznivih dejanj, od tega 111 tatvin in 96 velikih tatvin. V letošnjem letu je do 15. oktobra obravnavala 331 kaznivih dejanj, od tega 70 tatvin in 71 velikih tatvin, je povedal.

Direktor Policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec je povedal, da je Ivančna Gorica hitro rastoča in razvijajoča se občina, kar s seboj prinaša tudi povečano tveganje za določene vrste kaznivih dejanj, kot so premoženjska kriminaliteta, preprodaja drog ter kršenje javnega reda in miru. Za preprečevanje teh kaznivih dejanj se mu zdi pomembno predvsem tesno sodelovanje občine in občanov s policijo, kar pomeni, da so vsi skupaj pozorni, kaj se dogaja, da delujejo samozaščitno in da o dogajanju sproti obveščajo policijo.

Ni pa Omejec naklonjen samoorganiziranju občanov v smislu, da bi poskušali ti sami prijeti storilce ali da bi opravljali druge naloge, ki jih opravlja policija. "To je lahko izredno nevarno. Vpliva lahko tudi na dokazno breme, saj lahko pride do uničenja dokazov," je dejal.

Občinske svetnike in župana Dušana Strnada je v razpravi zanimalo, kakšne so možnosti, da Ivančna Gorica znova dobi policijsko postajo, ki jo je nekoč že imela. Trenutno namreč v občini deluje le policijska pisarna, kar pa, kot so opozorili, ni enako.

Ustanovitev policijske postaje po besedah Omejca trenutno onemogoča pomanjkanje kadrov v policiji, kar pa ne pomeni, da Ivančna Gorica policijske postaje več ne bo imela. Policijsko postajo bo dobila takoj, ko bodo za to izpolnjeni pogoji, je dejal.

Je pa policija v občini Ivančna Gorica v zadnjem času, ko naj bi zabeležili predvsem povečanje vlomov v gradbišča in gospodarske objekte, pa tudi cerkve, kar je pripeljalo so samoorganiziranja občanov, povečala svojo navzočnost. Slednje so opazili in na seji pohvalili tudi občinski svetniki.

