Krkaši z delitvijo točk iz Stične

Stična - Rokometaši Sviša Ivančne Gorice in novomeške Krke so se v zaostali tekmi 6. kroga lige NLB razšli z neodločenim izidom 27:27 (14:14).

* Dvorana OŠ, gledalcev 490, sodnika: Kavalar in Žitnik.

* Sviš Ivančna Gorica: Pekeč, Glavan, Cirar 2, Justin 2, Tekavčič 2, Stopar, Klemenčič 1, Omahen, Kutnar 3, Pirnat, Grum 1, Marojević 8 (2), Korošec, Kompare, Košir 3, Vidmar 5 (1).

* Krka: Rauh, Brajer, Blaževič, Bradeško, Avsec 2, Majstorović 3 (1), L. Rašo, Vukić 4 (1), Stanojević 1, D. Rašo 1, Zajc, Nikolić 5, Lavrič, Kukman 5 (1), Matko 2, Horvat 4.

* Sedemmetrovke: Sviš Ivančna Gorica 4 (3), Krka 5 (3).

* Izključitve: Sviš Ivančna Gorica 10, Krka 6 minut.

* Rdeči karton: Lavrič (60.).

Dolenjski obračun je bil zavoljo krstnega nastopa Krke na evropski sceni konec minulega tedna v estonskem Viljandiju, kjer je zmagala z 32:23, na sporedu sinoči, po enakovredni predstavi pa se končal brez zmagovalca. Novomeška ekipa je zadržala četrto mesto na razpredelnici, zasedba iz Ivančne Gorice pa je napredovala na peto.

V Stični je bilo od prve do zadnje minute izjemno razburljivo in izenačeno. V 55. minuti je Benjamin Cirar gostitelje popeljal v vodstvo s 25:23, a so gostje po dveh golih Tilna Kukmana in Klemna Matka v predzadnji minuti naredili "mini preobrat" in povedli s 26:25.

V izjemno napeti končnici je Marko Marojević najprej izenačil na 26:26, nato pa je Kukman Novomeščane znova popeljal do vodstva s 27:26, poln točkovni izkupiček pa jim je preprečil Marojević z natančno izvedeno sedemmetrovko v izdihljajih tekme.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Marojević z osmimi goli, vratar Jaka Glavan pa je zbral 13 obramb. V gostujoči sta Kukman in Marko Nikolić dosegla po pet zadetkov.

Izjavi po tekmi:

Jaka Glavan, vratar RK SVIŠ Ivančna Gorica: "Še ena težka tekma je za nami, vedeli smo kakšna bo in da so bili Novomeščani favoriti. So evropska ekipa, pridobili so nove, še boljše igralce. Uspelo nam je izvleči točko, škoda ker nismo vzeli obeh, glede na vzdušje. Hvala vsem navijačem in gremo naprej."

Žan Rauh, vratar MRK Krka: "Tekmo smo začeli slabo v napadu, vratar Ivančne Gorice se je zelo dobro razbranil, kar je pokazal tudi v drugem polčasu, ko nam je obranil ključne strele. Na koncu se nam na žalost ni izšlo, ekipa SVIŠ-a je zasluženo pridobila točko."

Zasedba iz Ivančne Gorice bo v prihodnjem krogu gostovala v Škofji Loki, ekipa iz Novega mesta pa bo gostila Ljubljano

* Izidi, 6. krog:

- petek, 13. oktober:

Trimo Trebnje - Urbanscape Loka 42:32 (19:13)

- sobota, 14. oktober:

Koper - Jeruzalem Ormož 27:23 (13:12)

Škofljica - LL Grosist Slovan 26:24 (12:14)

Ljubljana - Slovenj Gradec 33:34 (18:17)

Riko Ribnica - Dobova 36:24 (16:15)

Celje Pivovarna Laško - Gorenje Velenje 29:27 (19:17)

- sreda, 18. oktober:

Sviš Ivančna Gorica - Krka 27:27 (14:14)

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 6 5 0 1 192:152 10

2. Gorenje Velenje 6 5 0 1 191:158 10

3. Celje Pivovarna Laško 5 4 0 1 166:143 8

4. Krka 6 3 2 1 171:153 8

5. Sviš Ivančna Gorica 5 3 1 1 136:131 7

6. Jeruzalem Ormož 6 3 1 2 159:156 7

7. Škofljica 6 3 1 2 156:159 7

8. Riko Ribnica 6 3 0 3 196:183 6

9. Koper 6 3 0 3 167:168 6

10. Slovenj Gradec 6 2 1 3 166:168 5

11. LL Grosist Slovan 6 1 1 4 160:170 3

12. Urbanscape Loka 6 1 1 4 163:192 3

13. Ljubljana 6 1 0 5 172:208 2

14. Dobova 6 0 0 6 132:186 0

* Opomba: tekma Sviš Ivančna Gorica - Celje Pivovarna Laško v 2. krogu še ni bila registrirana

