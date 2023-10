FOTO: Prisilni pristanek in zdrs letala, pa še prometna nesreča

18.10.2023 | 18:30

Posrečencem so nudili pomoč. (Vse foto: M. L.)

Cerklje ob Krki - Na letališču Cerklje ob Krki je potekala petdnevna gasilsko-reševalna vaja, na kateri so se posavske gasilske in medicinske ekipe urile v reševanju v letalski in prometni nesreči. Danes so v okviru vaje predstavili reševanje večjega števila poškodovanih oseb iz letala, ki je ob zasilnem pristanku zdrsnilo s pristajalne steze in zagorelo, ter reševanje poškodovanih v prometni nesreči.

Z vajo, ki jo je organiziral 15. polk vojaškega letalstva v sodelovanju z Zdravstvenim domom Brežice, so preverjali organiziranost in pripravljenost gasilsko reševalne službe na letališču ter sodelovanje letaliških služb s poklicnimi in prostovoljnimi gasilci in z zdravstvenimi ustanovami v okolici letališča.

Na vaji so v različnih dejavnostih sodelovale vojaške službe, Poklicna gasilska enota Krško, Prostovoljna gasilska društva Cerklje ob Krki, Krška vas, Pirošica in Skopice, posavske službe nujne medicinske pomoči, Strokovno izobraževalni center Brežice z dijaki iz programa zdravstvene nege ter brežiški Rdeči križ, kot je povedal poveljnik 107. letalske baze in vodja vaje podpolkovnik Janez Kraševec.

Kot je povedala vodja reševalne službe v Zdravstvenem domu Brežice Jožica Iljaž, so sodelovale službe nujne medicinske pomoči iz Brežic, Krškega in Sevnice. »Letos smo vključili tudi dispečersko službo zdravstva, preko katere poteka vsa koordinacija služb nujne medicinske pomoči. Vključili smo tudi dijake smeri zdravstvena nega. Na vaji so bili tudi člani brežiške izpostave Rdečega križa, ki smo jih vključili v delo na posameznih sektorjih,« je povedala Jožica Iljaž, ki je zadovoljna z rezultati vaje.

Vodja službe nujne medicinske pomoči v zdravstvenem domu Brežice Kristian Petrič, na današnji vaji vodja medicinskih ekip, je povedal, da so preverjali vrsto postopkov in medsebojno usklajenost več dejavnosti in služb in da je zato bila celotni zdravstveni ekipi vaja izziv. »Veseli smo, da imamo v takem majhnem lokalnem okolju priložnost sodelovati na takšni vaji, na kateri zdravniki razširjamo svoje znanje oziroma utrjujemo veščine, ki so pomembne za delovanje, če bi dejansko prišlo do take situacije, kot jo je predstavljala vaja. Takih vaj si želimo tudi v prihodnje čim več,« je rekel.

Na vaji je sodelovalo okrog 320 udeležencev, od teh je okrog 60 v zdravstvenih ekipah sosednjih zdravstvenih domov, 50 poklicnih in prostovoljnih gasilcev, letališka reševalna gasilska enota s 30 člani ter okoli 100 pripadnikov 15. letalskega polka.

Na vaji so predstavili tudi tri nova vozila gasilsko-reševalne enote letališča, ki jih je letališče pridobilo v zadnjem letu, in sicer poveljniško vozilo ter dve, opremljeni za posredovanje v požaru. »Zdaj smo samozadostni in učinkoviti, imamo gasilsko reševalne službo, kot je določena za letališče,« je povedal podpolkovnik Janez Kraševec.

