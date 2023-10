Most v Lokah bodo zdaj najprej popravili

18.10.2023 | 20:00

Leseni most v Lokah bo deležen obnove. (Foto: R. N.)

Loke - Gradnja novega mostu v Lokah, novi vrtec in postavitev zaščitnih ograj pred padajočimi kamni in skalami s Straškega hriba so med tistimi projekti v letošnjem občinskem proračunu, ki so jim straški svetniki s potrditvijo rebalansa precej znižali postavke. Proračun so na splošno precej zmanjšali – prihodke, ki zdaj znašajo 5,6 milijona, so znižali za 300.000 evrov, odhodke, teh bo za 6,6 milijona evrov, pa za dobrih 550.000 evrov.

Leseni most v Lokah, ki ga je Občina Straža zaradi slabega stanja zaprla pred nekaj manj kot tremi meseci, bodo popravili, čeprav so, kot smo že pisali, v pričakovanju novega. Kdaj se bo popravilo začelo?

M. Žnidaršič