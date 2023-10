FOTO: Na mirnski šoli zagorelo, reševali ravnateljico

18.10.2023 | 11:30

Požarna vaja na OŠ Mirna

Vodja intervencija Andrej Zupančič

Takole so z avtolestvijo reševali ravnateljico Anico Marinčič.

Mirna - Na srečo je šlo le za požarno vajo, ki so jo na OŠ Mirna izpeljali v oktobru, ki je posvečen požarni varnosti. Malo čez osmo uro zjutraj se je oglasil alarm v šoli, učenci in učitelji so se v nekaj minutah zbrali pred šolo, kjer je ob takšnih scenarijih predvideno zbirno mesto. Po nekaj minutah so zatulile gasilske sirene, kajti na kraj so prihiteli gasilci, ki so začeli gasiti šolo in reševati tiste, ki so ostali ujeti v notranjosti.

»To je bila le vaja, ampak videti je bilo, kot da gre zares. Učenci in učitelji zanjo niso vedeli. Smiselno je, da to ni napovedano vnaprej, kaj pa, če se res zgodi požar na šoli. To je bila za nas dobra priprava na takšne dogodke, do katerih upam, da ne bo nikoli prišlo,« je povedala ravnateljica mirnske osnovne šole Anica Marinčič, ki je tudi sama sodelovala pri evakuaciji, saj so jo z gasilsko avtolestvijo reševali iz zbornice, kjer naj bi po scenariju izbruhnil požar.

»Scenarij današnje vaje je bil, da naredimo evakuacijo. V šoli sta v spodnjih prostorih ostali dve osebi, ki smo ju rešili z notranjimi napadi, v zgornjih prostorih pa smo štiri osebe rešili s pomočjo avtolestve. Na vaji je sodelovalo 23 operativnih gasilcev iz vseh štirih gasilskih društev občine Mirna, to je iz PGD Mirna, PGD Ševnica, PGD Volčje Njive in PGD Selo pri Mirni, dva gasilca, ki sta upravljala avtolestev, pa sta bila iz PGD Trebnje,« je povedal vodja intervencije in poveljnik GPO Mirna Andrej Zupančič.

Po njegovih besedah so vajo dobro načrtovali, saj učenci in zaposleni na šoli zanjo niso vedeli. »Njihov odziv, ko se je na šoli oglasil alarm, je bil zelo dober. Zelo hitro so prišli ven na predvideno zbirno mesto. Gasilci smo jih nato skupaj z učiteljicami prešteli, da smo ugotovili, če kdo manjka. Če res pride do požara v šoli, je nujno, da nas ne zajame panika in da čim hitreje zapustimo objekt. Tako lahko gasilci hitro začnemo z reševanjem,« je povedal Zupančič, ki se je zahvalil šoli in vsem gasilcem, ki so sodelovali pri tej vaji.

Tudi zanje je to bila to dobra izkušnja, dobili so vpogled v rizične točke v šoli, gasilci pa bodo do konca meseca po društvih nadaljevali z aktivnostmi o pomenu požarne varnosti.

Učenci so si lahko kasneje podrobno ogledali gasilka vozila in opremo, prišli so še policisti, reševalci Zdravstvenega doma Trebnje, vključilo se je tudi medobčinsko redarstvo.

Besedilo in fotografije: R. N.

