Veliko jih je hotelo videti Trdino

18.10.2023 | 14:45

Fotografije: FIŠ

Novo mesto - Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je v ponedeljek tradicionalno odprla svoja vrata za ogled enega izmed najzmogljivejših slovenskih superračunalnikov – superračunalnika HPC Trdina.

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) je v okviru dneva odprtih vrat slovenskih superračunalniških centrov odprla svoja vrata za ogled lastnega superračunalnika HPC Trdina. Dogodka so se v velikem številu udeležili dijaki šolskega centra Novo mesto in vsi ostali zainteresirani posamezniki, kjer jih je pozdravil dekan fakultete, prof. dr. Matej Makarovič, ter jim predstavil fakulteto in njene študijske programe.

Vodja laboratorija za superračunalništvo, umetno inteligenco in podatkovne znanosti, izr. prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska, je udeležencem dogodka podrobneje predstavila, kako Slovenija s svojim znanjem, vlaganjem v infrastrukturo in uporabo zmogljivih sistemov igra pomembno vlogo pri razvoju superračunalništva. S praktičnim prikazom uporabe superračunalnika Trdina pa so, kot sporočajo s FIŠ, obiskovalci dobili boljši vpogled v same tehnologije in razvoj superračunalništva v Sloveniji.

V zadnjem delu predstavitve so bili obiskovalci tudi povabljeni, da si pobližje ogledajo superračunalnik Trdina, vsi prisotni in željni znanja pa so bili tudi povabljeni na naslednji Dan odprtih vrat superračunalnikov prihodnje leto.

FIŠ v svojem sporočilu za javnost še dodaja, da daje velik poudarek znanstvenemu delu, saj izvaja ali sodeluje pri preko 30 projektih, ''kar zagotavlja kakovosten študij študentom, posledično pa visoko zaposljivost diplomantov po končanem študiju.''

M. K.

