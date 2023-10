Mladoletnik vozil brez vozniške, brez registracije in brez tablic

18.10.2023 | 12:45

Simbolna slika (Foto: arhiv; PUNM)

Policisti PP Brežice so med kontrolo prometa v Cerkljah ob Krki včeraj ustavili mladoletnika, ki je vozil avtomobil, čeprav seveda še nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zasegli so mu neregistriran avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, danes sporočajo s PU Novo mesto.

'Oskrbel' se je s suhim mesom

V Dečnem Selu na območju PP Brežice je med 16. 10. in 17. 10. nekdo vlomil shrambo suhomesnatih izdelkov in odnesel večjo količino mesnin. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 4.300 evrov.

Na parkirnem prostoru v Kostanjevici na Krki je včeraj med 15. in 15.30 nekdo vlomil v osebni avtomobil in izmaknil torbico z dokumenti in gotovino.

Tudi na parkirnem prostoru pokopališča v Brežicah je okoli 16. ure neznanec vlomil v avto in ukradel torbico z dokumenti in denarnico. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za 1.000 evrov.

Pri prevozu migrantov zasačili pet tujcev

Policisti so včeraj pri organizaciji prevoza migrantov ujeli pet tujcev. Vse so pridržali, jim zasegli vozila, s kazensko ovadbo bodo privedeni pred sodnika.

Okoli 10. ure so na avtocestnem postajališču Zaloke pri Krškem ustavili dva osebna avtomobila. 23-letni državljan Črne gore je v avtomobilu prevažal pet Iračanov, 27-letni državljan Srbije pa šest.

Uro pozneje so policisti v Dalnjih Njivah pri Vinici ustavili 50-letnega Belgijca. Ugotovili so, da v kombiju hrvaških registrskih oznak prevaža 14 Turkov, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.

Zvečer, nekaj pred 21. uro, pa so policisti na Obrežju ustavili še voznika osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak. V njem sta 24- in 17-letnik iz Hrvaške vozila dva Turka, ki sta nezakonito prestopila mejo.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Brežice, Bukošek, Cirnik, Loče, Mihalovec, Rakovec) prijeli 40 državljanov Afganistana, 14 Pakistana, 12 Rusije, osem državljanov Kitajske, sedem Indije, šest Nepala, dva državljana Maroka, državljana Senegala, Konga in Iraka. Na območju PP Črnomelj (Vinica, Preloka, Miliči, Žuniči, Črnomelj) so prijeli 22 državljanov Maroka in državljana Alžirije ter na območju PP Metlika (Rakovec) štiri državljane Irana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 95. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 272 klicev. Obravnavali so 16 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 18. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, goljufije, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih vstopov v državo.

M. K.