V Črnomlju raste rožnato drevo

18.10.2023 | 13:30

Fotografije: Mateja Kapele

Črnomelj - Rožnati oktober – mednarodni mesec osveščanja o raku dojk, so obeležili tudi v Črnomlju. Članice Europa Donna - skupina Bela krajina so v sodelovanju z občino slavnostno posadile Rožnato drevo, drevo z globokim pomenom.

Drevo raste v športnem parku Kolopark pri Vrtcu Otona Župančiča v Loki, ki je v neposredni bližini Osnovne šole Loka ter Srednje šole Črnomelj. Opominja na skrb za naše zdravje, želeli pa so ga umestiti v prostor, kjer se zbirajo predvsem mladina in mladi, zdravi ljudje.

Letošnja kampanja Rožnatega oktobra Združenja Europa Donna Slovenija ima, kot je sporočila Vesna Gregorič, prostovoljka pri Združenju, dve pomembni sporočili. »Najboljši prijateljici potipaj po zdravju« ali s kratico "BFF." S tem nagovarjajo mlajše ženske, naj redno preverjajo svoje zdravje. Skrbeti za svoje zdravje je izjemno pomembno, in če to počnemo redno, lahko rešimo življenja. Zato spodbujajo ženske, da z rednim mesečnim samopregledom dojk skrbijo zase in opozarjajo svoje najboljše prijateljice, da storijo enako.

Drugo pomembno sporočilo je skrb za naš planet. Združenje Europa Donna je v projekt združila 60 slovenskih občin, kjer bodo v mesecu oktobru posadili rožnato drevo. Drevesa so simbol naše odgovornosti do okolja in prihodnih generacij.

V programu v Črnomlju so sodelovali otroci vrtca Oton Župančič Črnomelj, enota Loka, Vitezi prostovoljstva 5.a razreda Osnovne šole Loka ter in dijak Srednje šole Črnomelj.

M. K.

