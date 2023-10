Drobtinica bo pomagala

18.10.2023 | 08:20

Fotografije: OZ RK Metlika

Metlika - Mednarodni dan hrane (16. oktober) je Območno združenje Rdečega križa Metlika letos že osemnajsto leto zapored obeležilo z akcijo »Drobtinica«, katere namen je zbrati prispevke in jih nameniti za pomoč pri plačilu šolske prehrane otrokom iz socialno šibkih družin v občini Metlika. Ob tem vsako leto 17. oktobra poteka tudi Mednarodni dan boja proti revščini, ki je namenjen spodbujanju razumevanja in dialoga med ljudmi, ki živijo v revščini, in širšo družbo. Revščina ni le gospodarsko vprašanje, opozarjajo v metliškem Rdečem križu, temveč večplasten pojav, ki vključuje pomanjkanje dohodka in osnovnih zmožnosti za dostojno življenje, tudi pomankanje in dostop do varne in kvalitetne preskrbe s hrano.

Letošnja akcija Drobtinica je potekala v torek, 17. oktobra, v starem mestnem jedru mesta Metlike. Prispevke so zbrali s pomočjo podarjenih dobrot pekarn.

Pomagali so Mercator, Dolenjske pekarne - Žito d.d., pekarna Don Don - tvojih pet minut, domače dobrote Muren (darovali so kruh, krofe, pecivo, pogače, mlince …), Otroški vrtec Metlika, prostovoljci krajevnih organizacij Rdečega križa Metlika, OŠ Metlika in in seveda obiskovalci stojnice s svojimi prostovoljnimi prispevki.

V letošnji akciji so zbrali 610 evrov pomoči in tako bodo pomagali 18. družinam občine Metlika, so sporočili iz tamkajšnjega RK.

V sklopu Svetovnega dneva oživljanja (tudi ta je 16. oktobra) pa ob tej priložnosti vsako leto pozornost namenijo tudi temu znanju, kajti srčni zastoj vsako leto doživi več kot 1500 oseb. Pravilno ukrepanje očividcev je ključno, da oseba, ki je doživela srčni zastoj, preživi. S tem namenom so člani ekipe prve pomoči Rdečega križa Metlika za obiskovalce Drobtinice in otroke iz vrtca prikazali temeljne postopke oživljanja in uporabo defibrilatorja.

M. K.