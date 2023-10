Pregrela se je peč za centralno ogrevanje

18.10.2023 | 07:10

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 9.04 se je v Cankarjevi ulici v Sevnici zaradi nenadzorovanega izgorevanja pregrela peč za centralno ogrevanje. Gasilci PGD Sevnica so peč izpraznili, prezračili prostore in odsvetovali kurjenje do prihoda serviserja.

Iztekala voda

Ob 18.46 je v naselju Raka, občina Krško, zaradi okvare na vodovodnem sistemu v kleti stanovanjske stavbe iztekala voda. Gasilci PGE Krško so s tehničnim posegom zaprli vodovodni ventil in preprečili nadaljnje iztekanje.

Odprli so avto

Ob 14.39 so na Cesti 4. julija v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata na osebnem vozilu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI PRI ADLEŠIČIH na izvodu ADLEŠIČI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER 2 2003.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo:

- od 8:00 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEIDLOVA 2, TP SEIDLOVA 3;

- od 10:30 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEIDLOVA 1;

- od 12:15 do 13:15 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELODROM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. IVAN DOL;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI MOKREM POLJU;

- od 9:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RŽIŠČE 1997.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIMŠTAL in TP DOL PRI TREBNJEM;

- od 11:00 do 11:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKI VIDEM;

- od 12:00 do 12:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHOVO;

- od 13:15 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE PRI ČATEŽU.

Distribucijska enota Krško, nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Mokronog zdravstveni dom, nizkonapetostno omrežje – Javna razsvetljava med 8:00 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Žlapovec med 8:00 in 14:00 uro; na območju TP Sevnica žaga, nizkonapetostno omrežje – Spodnje Šmarje med 8:00 in 14:00 uro; na območju TP Vrh Boštanj med 9:00 in 12:00 uro; na območju TP Pavlova vas center, nizkonapetostno omrežje – Smer Pišece med 9:00 in 13:00 uro; na območju TP Zeče, nizkonapetostno omrežje – Zdole pa med 8:30 in 14:00 uro.

M. K.