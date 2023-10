FOTO: Rožnati oktober v Sevnici - Z dobrodelnim tekom za življenje doslej zbrali 7885 evrov

17.10.2023 | 18:00

Tekli so in plesali.

Ekipa ZD Sevnica z ravnateljico OŠ Trzišče

S pogostitvijo se je izkazala OŠ Blanca.

Prišla sta tudi župan Srečko Ocvirk in predsednik KS Blanca Marjan Ločičnik.

Roza pletenine okoli platane na Trgu svobode

Sevnica - S Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Sevnica so nam sporočili, da so v soboto s štartninami za dobrodelni pohod in Tek za življenje, donacijami in srečelovom zbrali 2795 evrov. Do sedaj zbranih donacij je 5090 evrov (dve donaciji še pričakujejo), torej je zaenkrat zbranega denarja 7885 evrov. Stroškov ozvočenja še niso poravnali. O kasnejših prispevkih donatorjev bomo še poročali.

Prijavljenih je bilo 182 udeležencev: za hojo 64, za otroški tek 54 oseb, za tek na 3 km 35 oseb in za tek na 5 km 29 oseb. Na stojnicah pred srednjo šolo so se v soboto predstavili tudi Posavsko in Obsoteljsko društvo za boj proti raku ter posavska centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter odraslih, merili so krvni tlak in sladkor, za domače gostoljubje sta z golažem in pecivom poskrbeli OŠ Blanca in aktiv kmečkih žena, za prijetno razpoloženje pa tudi domač ansambel. Prihodnje leto bo za ta del Rožnatega oktobra poskrbela OŠ Tržišče.

V okviru Rožnatega oktobra so članice Europa Donne iz Posavja z ličnimi pleteninami ovile debla dreves v sevniškem grajskem parku in na Trgu svobode v Sevnici, s posvetilom, da skušajo tiste ženske, ki imajo izkušnje z rakom dojk in rodil, s tem osvestiti tiste, ki se s to zahrbtno boleznijo še niso srečale, in zmanjšati število tistih, ki so umrle zaradi rak dojk.

Tem pomaga tudi program Roza. Nagovarja k rednemu samopregledovanju dojk, pa tudi k vključevanju v programe Zora, Dora in Svit. Slednji program za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesja in danke nagovarja tudi moške k rednim pregledom. Zora je preventivni program, namenjen odkrivanju raka na materničnem vratu. Vanj so vključene ženske, stare od 20 do 69 let. Dora je presejalni program, namenjen ženskam med 50. in 69. letom.

Kajti za preživetje je zelo pomembno pravočasno odkrivanje rakastih tvorb.

P. P.

Galerija