Kiparska razstava Ljubomirja Zidarja

17.10.2023 | 11:00

Z razstave akademskega kiparja Ljubomirja Zidarja, ki je bila leta 2020 v prostorih Ministrstva za obrambo. (Foto: gov.si)

Novo mesto - V Galeriji Kocka Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo Tudi ta kos je bil nekoč del nekega drevesa akademskega kiparja in restavratorja Ljubomirja Zidarja iz Ivančne Gorice. Razstava je posvečena drevesu, tej prastari prispodobi povezave med nebom in zemljo. Na ogled bo do 3. novembra, so sporočili iz galerije.

Zidar drevo upodablja različno, včasih skoraj realistično, drugič ga stilizira do čistega simbola, nikoli pa ga ne zanima formalna analiza zakonitosti njegove rasti, je ob razstavi zapisal kipar Jiri Bezlaj.

Zidarjeve, v nepretrgan friz po stenah galerije razporejene podobe, dopolnjujejo lesene skulpture, v katerih je še bolj očitno izraženo občudovanje drevesa.

Monumentalne, blizu minimalizmu, vedno ohranjajo osnovne karakteristike in naravno strukturo lesa. V navpične valovnice in spirale povezani majhni pozabljeni koščki lesa pa presenečajo s svojevrstno in prefinjeno dinamiko.

Zidar kdaj s pozlato jedra ali s kovinskim vložkom še dodatno poudarja svoje spoštovanje do gradiva svojih skulptur. Obdeluje ga z največjo možno tenkočutnostjo in ročno spretnostjo, kakršne so bili sposobni stari vrhunski mojstri umetniške obdelave lesa.

Njegova razstava je slavospev lepoti drevesa, še ugotavlja Bezlaj.

STA; R. M.