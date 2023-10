Trem izrečen ukrep prepovedi približevanja žrtvam

17.10.2023 | 09:00

Vsakršno nasilje je nedopustno (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Policisti Policijske uprave Novo mesto so v zadnjih 24. urah posredovali v 67. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 212 klicev. Obravnavali so deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli avtomobil in avtodom kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj.

Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vloma in tatvin. Zaradi nasilja v družini so trem nasilnežem izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvam. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, iskanja pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov državne meje.

Vlomi in tatvine

V kraju Osojnik na območju Semiča je včeraj okoli 7. ure nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev, vstopil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in ukradel zlat nakit.

Tudi v Zabukovju na območju Šentruperta je včeraj med 6.00 in 15.30 nekdo vlomil v hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na parkirnem prostoru na Trdinovi ulici v Novem mestu pa je nekdo izkoristil nepazljivost lastnika, ki je na vozilu pustil odprto okno, in iz notranjosti izmaknil torbico z dokumenti in denarnico z gotovino. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 800 evrov.

Pri tihotapljenju tujcev prijeli državljana Moldavije

Okoli 15.30 so policisti na območju Čateža ob Savi kontrolirali voznika osebnega avtomobila moldavskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 23-letni državljan Moldavije in prav tako 23-letni sopotnik iz Moldavije v vozilu prevažata štiri državljane Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljanoma Moldavije so odvzeli prostost, ju pridržali in zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije še potekajo.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Sela pri Dobovi, Brežice, Jereslavec, Bukošek, Ribnica, Brežice) prijeli 44 državljanov Afganistana, 22 državljanov Bangladeša, 15 Pakistana, pet državljanov Šrilanke, štiri državljane Indije, Rusije, Nepala in Maroka, tri državljane Turčije in državljana Alžirije ter na območju PP Metlika (Rakovec) štiri državljane Irana.

R. M.