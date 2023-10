Vipap z novimi nadzorniki

17.10.2023 | 10:15

Foto: arhiv DL

Krško - Skupščina delničarjev papirnice Vipap Videm Krško, ki je po septembrskem pravnomočnem zaključku postopka prisilne poravnave - tega so spremljali številni zapleti in pravna nesoglasja - dobila nove lastnike, je v petek imenovala nov nadzorni svet.

Na predlog družbe Astra Invest, ki ima skupaj s povezanim podjetjem Kompas Shop v lasti 54 odstotkov podjetja, so nadzorniki postali Anja Zabret, Primož Kramar in Tanja Marolt, je razvidno iz zapisnika, objavljenega na spletnih straneh Ajpesa. Omenjena trojica bo nasledila dosedanje češke nadzornike podjetja. Papirnica je bila namreč od leta 1996 do zaključka prisilne poravnave v češki lasti.

M. K.