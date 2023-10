Po letih prizadevanj avtobusno postajališče na Lipovcu

17.10.2023 | 13:20

Semič/Lipovec - Tudi letos se v sklopu praznovanja semiškega občinskega praznika vrstijo odprtja novih pridobitev, tako so konec tedna namenu predali dve avtobusni postajališči na Lipovcu.

Županja Polona Kambič je v svojem govoru omenila, da je bila s strani krajanov Lipovca na občino večkrat naslovljena pobuda za ureditev sodobnega in varnega avtobusnega postajališča. Ker gre za investicijo ob državni cesti, za katero je po zakonodaji zadolžena država, so bile vse pobude krajanov posredovane Direkciji RS za infrastrukturo (DRSI). Prve aktivnosti so se začele izvajati že leta 2011, ko je bil opravljen ogled na terenu, ki je bil podlaga za izdelavo idejnega projekta in kasneje projektne dokumentacije, nato pa še uvrstitve v državni NRP. Zagotovilo direkcije, da bo pristopila k celoviti ureditvi območja avtobusnega postajališča in priključka lokalne ceste, je prišlo šele novembra 2015.

Projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) se je pričela izdelovati leta 2019, dokončana pa je bila januarja 2021. Sledilo je še nekaj popravkov in lansko poletje je direkcija objavila javno naročilo za izbiro izvajalca. Izbran je bil novomeški CGP, ki je z deli začel lani jeseni in jih zaključil letos s tehničnim prevzemom.

Podrobnosti naložbe, ki je znašala 265.227 €, je na odprtju predstavil direktor Direkcije RS za infrastrukturo Bojan Tičar.

Kulturni program so pripravili krajani, trak na avtobusnem postajališču pa so prerezali županja Polona Kambič, direktor DRSI Bojan Tičar in predstavnika krajanov, Franc in Kevin Fajdiga.

M. K.; foto: Uroš Novina

