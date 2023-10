Zbiralna akcija: Prinesi uporabne stvari za knjižnico reči

16.10.2023 | 17:00

Novo mesto - V Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu bo novembra letos zaživela knjižnica reči. Ustanovitelji ob podpori donatorjev še polnijo njene prazne police in k sodelovanju vabijo še vas! Velika zbiralna akcija »Prinesi uporabne stvari za knjižnico reči« bo potekala med 14. in 27. oktobrom 2023. »Že od nekdaj si izposojamo knjige, delimo pa si lahko tudi oblačila, športno opremo in semena. Zakaj si ne bi izposodili tudi vrtalnega stroja? Po raziskavah je ta v povprečnem gospodinjstvu v uporabi zgolj 15 minut na leto. Tako hitro pridemo do zaključka, da je souporaba več kot dobrodošla in smiselna,« pravi direktor regijske knjižnice Luka Blažič.

Kako lahko v akciji sodelujete?

Povsem preprosto. Če imate doma kakšen še delujoči kuhinjski pripomoček, ki ga več ne potrebujete, mogoče orodje, ki ga je že nadomestilo novo, ali pa so otroci prerasli neko priljubljeno družabno igro - vse to lahko med 14. in 27. oktobrom 2023 oddate na kar petih lokacijah po Novem mestu: v Knjižnici Mirana Jarca, (Rozmanova ulica 28; pon-pet: 7.00-19.00 | sob: 8.00 – 13.00), OZRK Novo mesto – Humanitarni center (Ul. Slavka Gruma 54a; pon: 8.00-13.00 | sre: 8.00-17.00 | pet: 8.00-13.00), Društvu za razvijanje prostovoljnega dela (Novi trg 9; pon-pet: 8.00-16.00), LokalPatriotu (Rozmanova ulica 21; pon-čet: 9.00–23.00 | pet: 9.00–2.00 | sob: 17.00–2.00) in Komunali Novo mesto d.o.o. – ZRC: Kotičku za ponovno uporabo (Podbevškova ul. 12; pon-pet: 8.00 – 18.00 | sob: 8.00-12.00).

Kaj zbiramo?

Sodeč po željah več kot 300 anketirancev, so na seznamu želenih stvari: družabne igre, globinski sesalnik, električno kolo, teleskop, video projektor, kovček za na avto, projekcijsko platno, gasilske mize in klopi, visokotlačni čistilnik, mikroskop, šotor, pustni kostumi, set za karaoke, sušilec sadja, šivalni stroj overlock in šivalni stroj, električni puhalnik za listje, strojček za testenine, aparat za izdelavo sladoleda, disko krogla, zvočniki in mešalna miza, lončarsko vreteno, tiskalnik, škarje za živo mejo, akumulatorski vrtalnik, udarni vrtalnik, krožna žaga, brusilnik, vbodna žaga, kompresor, električni oblič, varilni aparat, detektor kovin, stroj za brušenje parketa, rezalnik za keramične ploščice, teleskopska žaga, zajeralna žaga, električni podaljšek, lestev, video kamera, friteza za suho cvrtje, pekač za vaflje, rezalnik papirja, frizerske škarje in strojček za striženje. Za knjižnico reči so seveda dobrodošli tudi preostali uporabni predmeti, ki bodo prav prišli nekomu drugemu.

Zakaj sodelovati v akciji?

Prvih sto sodelujočih donatorjev na omenjenih lokacijah zbiralne akcije bodo razveselili s praktičnimi nagradami. Glavni motiv pa je vsekakor varovanje okolja, spodbujanje souporabe in krepitev solidarne skupnosti. Organizatorji namreč verjamejo, da je v novomeških gospodinjstvih kar nekaj stvari, ki so še uporabne, nekatere med njimi celo nedotaknjene, a jih njihovi lastniki iz določenih razlogov ne uporabljajo. Po letih nabiranja prahu lahko boljše čase dočakajo na policah knjižnice reči.

Kaj se bo zgodilo z zbranimi stvarmi?

Vse zbrane, še uporabne stvari bo torej prejela Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, kjer bodo na voljo za brezplačno izposojo vsem občankam in občanom. Električne in elektronske aparate bodo pred uporabo tudi ustrezno pregledali. Preostale še uporabne stvari, ki jih novomeška knjižnica reči ne bo potrebovala, pa bo prejel OZRK Novo mesto. Tam bodo poskrbeli, da bodo prišle v prave roke. Morebitne odpadke in nedelujoče aparate, zbrane v akciji, bosta prevzeli družbi ZEOS, d. o. o. in Komunala Novo mesto d.o.o.

Več o knjižnici reči

Knjižnica reči je neprofitna izposojevalnica najrazličnejših predmetov za delo in prosti čas. Deluje po principu souporabe in na svojih policah ponuja predvsem predmete, ki jih povprečen uporabnik potrebuje zgolj občasno, kot so na primer gospodinjski aparati, orodje ali avdio-video oprema. Organizatorji želijo spodbujati souporabo ter na ta način osveščati o pomenu trajnostnega razvoja, prispevati k boljšemu izkoristku naravnih virov, zmanjševanju števila odpadkov ter graditi zaupanje med ljudmi in s tem utrjevati skupnost ter medsebojno pomoč, hkrati pa omogočiti uporabo predmetov, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti, tudi posameznikom iz socialno šibkejših okolij.

Organizatorji akcije

Pri izvedbi zbiralne akcije sodelujejo Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Območno združenje Rdečega križa Novo mesto, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, LokalPatriot, društvo Knjižnica Reči, družba ZEOS, d.o.o. v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno ZEOS in Komunala Novo mesto, d. o. o.. Akcija poteka pod 6. Mednarodnim dnevom e-odpadkov, ki ga obeležujemo 14. oktobra vsako leto, letošnja rdeča nit dneva pa so t. i. nevidni e-odpadki.

