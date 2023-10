V Brežicah odprli kolesarsko povezavo in prenovljeno cesto Krška vas-Čatež ob Savi

16.10.2023 | 20:40

FOTO: Rasto Božič/STA

Brežice - V Brežicah so danes uradno odprli novozgrajeno kolesarsko povezavo in prenovljeno cestišče na državnem odseku Krška vas-Čatež ob Savi. Celotna naložba je stala približno 4,2 milijona evrov. Direkcija RS za infrastrukturo je prispevala 1,4 milijona evrov, država in EU pa sta k projektu primaknili še 1,3 milijona evrov. Preostanek je financirala občina.

Ob prenovljenem 1,6-kilometrskem državnem cestnem odseku oz. ob državni cesti R2-419 od območja gostilne Grič pri starem mostu prek Krke in naprej po naselju Velike Malence do Krške vasi je brežiška občina zgradila 4,3 kilometra nove kolesarske povezave.

Del kolesarske povezave so uredili po javnih poteh in lokalnih cestah. Celotna dolžina kolesarske povezave znaša 4,3 kilometra, vključuje še odsek od gradu Brežice po starih mostovih prek Save in Krke, ki se bo ob izteku krškega mosta navezuje na omenjeni kolesarski stezi do Čateža ob Savi dolvodno in gorvodno do Krške vasi.

Brežiški župan Ivan Molan je ob današnjem odprtju ocenil, da je šlo za finančno in izvedbeno zahteven projekt, ki je ključnega pomena tako z vidika prometne varnosti kot širjenja mreže kolesarskih povezav v občini in naprej v smeri proti Kostanjevici na Krki.

Brez evropskih in državnih sredstev občina sama takšnega projekta ne bi zmogla uresničiti, je še poudaril Molan.

Po občinskih podatkih je naložba med drugim obsegala še gradnjo 110 metrov podpornega zidovja. Utrditi so morali približno 400 metrov brežin. Na treh križiščih so izvedli ukrepe za umirjanje prometa. Ob kolesarski stezi so namestili cestno razsvetljavo, uredili so vodovod in avtobusna postajališča, prestavili so električno napeljavo in zaščitili telekomunikacijsko omrežje.

Med pobočjem pri Velikih Malencah in Krko so del kolesarske povezave zgradili na močno utesnjenem predelu, za kar so morali zgraditi novo temeljno konstrukcijo s skoraj 70 piloti. Nekatere od teh so morali zabiti tudi do 11 metrov globoko, so med drugim navedli na brežiški občini.

Odprtja sta se udeležila tudi direktor Direkcije RS za infrastrukturo Bojan Tičar in vodja sektorja za investicije v ceste pri direkciji za infrastrukturo Tomaž Willenpart. Tudi Tičar je ocenil, da je šlo v izvedbenem pogledu za zahteven projekt. Z njim pa so na varnostno problematičnem območju tehtno okrepili prometno varnost, je še dodal.

STA; M. K.