UrbaNMakerspace za 740 tisoč evrov

16.10.2023 | 17:00

Mladi vedoželjneži so že dopoldne preizkusili naprave, ki jih ponuja UrbaNMakerspace. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Davi sta župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič v poslovni stavbi na Novem trgu uradno odprla prostore za mlada zagonska in inovativna podjetja s področja robotike ter tehnologij pametnega mesta. V urbanem poslovnem inkubatorju UrbaNMakerspace, ki se bo odslej na 250 kvadratnih metrih razvijal pod okriljem Razvojnega centra Novo mesto, bo v skupnostni delavnici mogoče izvajati izobraževalne vsebine s področja visoke tehnologije, preostali, za zdaj še nezapolnjeni prostori pa so namenjeni podjetjem in razvojnim projektom. Vizionarski projekt UrbaNMakerspace v vrednosti slabih 740 tisoč evrov je sprva zahteval nakup primernih prostorov v vrednosti skoraj 153 tisoč evrov, preostalih 586 tisoč evrov pa je bilo namenjenih preureditvi prostorov v sodobno podjetniško okolje. Projekt sta s 470 tisoč evri sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostanek sredstev je zagotovila novomeška občina, so zapisali v sporočilu z občine.

UrbaNMakerspace, ki je v mestno središče umeščen zato, da zasleduje naravo trajnostnega urbanega razvoja, naslavlja več skupin uporabnikov – na prvem mestu so to inovativna podjetja ali posamezniki, ki želijo realizirati razvojno idejo s področij robotike ali tehnologij pametnega mesta. Zanje bo Mestna občina Novo mesto še letos objavila razpis za uporabo petih poslovnih prostorov, koristili pa bodo lahko še skupnostno delavnico s sodobno opremo za poučevanje in razvoj avtomatizacije z roboti Dobot ter osnovno senzorično in infrastrukturno opremo za razvoj tehnologij pametnih mest. Razvojnikom bodo omogočili tudi uporabo opreme za razvoj tehnologij Interneta stvari (IoT), kot so različni senzorji za vlago, kakovost zraka in energetske sisteme ter spremljajočo tehnološko infrastrukturo. Z novim podjetniškim okoljem bo v novomeškem prostoru na voljo tudi več izobraževalnih vsebin s področja robotike, pri čemer je glavni cilj občine in Razvojnega centra Novo mesto privabiti mlajšo populacijo šolarjev in dijakov ter jih vpeljati v svet visoke tehnologije preko privlačno in visoko-tehnološko opremljenih prostorov ter raznovrstnih programov.

Popoldne v novem inkubatorju v sklopu dneva odprtih vrat potekajo še delavnice za mlade, ki se spoznavajo z delovanjem in programiranjem robotov Dobot, s primeri dobrih praks lokalnih start-up podjetij in IOT rešitvami pametnega mesta.

S. S., I. V.

