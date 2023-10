Krvodajalsko dopoldne - Franc Pelko stodvajsetič in zadnjič

16.10.2023 | 19:10

Franc Pelko na odvzemu

Čestitke

Z veterani

Novo mesto - Danes so na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto pozdravili člane Policijskega veteranskega društva Sever Dolenjske in Bele krajine in člane Območnega združenja Vojnih veteranov za Slovenijo Dolenjske, ki že kar nekaj let tradicionalno pristopijo k organizirani akciji darovanja krvi.

Prav iz njihovih vrst pa prihaja tudi današnji jubilant Franc Pelko iz KORK Otočec, ki je kri daroval stodvajsetič in tudi zadnjič, ker mu starostna omejitev darovalcev tega ne dopušča več, čeprav bi si želel, da bi to lahko počel, dokler mu zdravje dopušča. Vsa leta je bil redni krvodajalec, ki mu je samo enkrat vmes ponagajal krvni tlak in zaradi lastnega zdravja ni mogel obiskoval transfuzijskega oddelka. Z darovanjem je začel med služenjem vojaškega roka v Tuzli, kako pomembna je kri, pa je spoznal ob lastni nesreči z motorjem.

V vrstah krvodajalcev se mu je pridružila tudi žena, s krvodajalstvom pa nadaljuje sin.

Vedno nasmejanega Franca spremlja pet vnučkov, odkar je v pokoju, pa se lahko njim in ostalim dejavnostim še lažje posveča. Rad gre v vinograd, na kakšen izlet, aktiven je tudi v društvu upokojencev, kjer se ob različnih dogodkih srečuje z ostalimi krajani, ob raznih dogodkih pa še vedno tudi rad zapoje, čeprav ne poje več v zboru. Skratka, dolgčas mu ne more priti do živega, saj si vse aktivnosti lepo porazdeli čez dan, so ob današnjem jubilejnem darovanju zapisali v OZ RK Novo mesto.

Ob jubilejnem odvzemu in zaključku krvodajalske poti sta Francu Pelku čestitali predsednica OZ RKS Novo mesto Danica Novak Malnar in predstavnica Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto Mojca Šimc, dr.med.

M. K.; foto: T. J. G.