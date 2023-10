Dve hudi delovni nesreči, v gozdu umrl 65-letnik

16.10.2023 | 13:10

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Policisti na območju PU Novo mesto so imeli v petek opravka z dvema hudima nesrečama pri delu. Ena se je končala smrtno.

Pri delu v gozdu je v petek, kot smo že poročali, na območju Petelinjeka umrl 65-letni moški. Po prvih ugotovitvah policije je s traktorjem s priključkom za vleko hlodovine vlekel debla iz gozda. Med upravljanjem z vitlo se je traktor premaknil in moškega stisnil ob drevo. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče, so danes sporočili s PU Novo mesto. Policisti okoliščine nesreče še ugotavljajo, o ugotovitvah pa bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

V petek je prišlo tudi do hude poškodbe pri delu na polju. Na območju Gorenjega Gradišča pri Šentjerneju je 27-letni moški stal na traktorskem priključku, sejalniku za žito, in z roko dodajal žito v mehanizem. Med vožnjo mu je roko potegnilo v mehanizem in ga hudo poškodovalo. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Bežal pred policisti, končal na pešpoti

Policisti PP Novo mesto so v petek nekaj po 17. uri na območju Ljubljanske ceste zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila Renault megane. Kršitelj svetlobnih in zvočnih znakov policistov ni upošteval, pač pa pospešeno peljal naprej po Medičevi ulici, kjer je zapeljal na pešpot, tam pa je izgubil oblast nad vozilom in silovito trčil v betonsko korito. Po trčenju je poskušal peš pobegniti, vendar so ga policisti prijeli. Med postopkom so ugotovili, da gre za 22-letnega kršitelja iz Mirne Peči, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,31 miligrama alkohola. Zoper osumljenca, ki je s svojim ravnanjem ogrožal ostale udeležence v prometu in pešce, bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Prehiter motorist

V soboto nekaj po 14. uri je padel motorist na cesti pri kraju Zagozdac na območju PP Črnomelj. Policisti so ugotovili, da je 20-letni motorist zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad motorjem, zapeljal s ceste in padel. Lažje poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Poškodovan kolesar - blizu so bili policisti

V soboto popoldne se je zgodila prometna nesreča na območju Rumanje vasi, kjer so policisti izvajali kontrolo prometa. 60-letni kolesar je zapeljal z asfaltne na makadamsko površino, kjer je izgubil oblast nad kolesom, padel in se poškodoval. Policisti so takoj poklicali reševalce, ki so poškodovanega moškega oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Prijeli 16-letnega tatu

Trebanjski policisti so bili v petek popoldne obveščeni o tatvini iz prodajalne v Trebnjem, kjer je nepridiprav skušal odnesti več suhomesnatih izdelkov. Zaposleni so ga zalotili in zadržali do prihoda policistov. Ti so ugotovili, da gre za 16-letnika z območja Šentjerneja. Ukradene mesnine v vrednosti okoli 100 evrov so mu zasegli in vrnili osebju prodajalne. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Poškodovali izložbo

V noči na petek je na Glavnem trgu v Novem mestu nekdo poškodoval steklo izložbenega okna in povzročil za 2.000 evrov škode.

Razgrajala na železniški postaji

V petek okoli 20. 30 so policisti PP Novo mesto posredovali zaradi kršenja javnega reda in miru na železniški postaji na Kandijski cesti, kjer sta dva kršitelja, ki sta bila pod vplivom alkohola, predvajala glasno glasbo, žalila osebje in motila javni red in mir. 16-letni kršitelj iz Kerinovega Grma se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prijeli tatove goriva

Policisti PP Krško so bili v soboto v večernih urah obveščeni o tatvini goriva na območju Krškega. Voznik osebnega avtomobila je na bencinskem servisu v rezervoar natočil gorivo v vrednosti več kot 60 evrov in odpeljal brez plačila. Policisti so na podlagi opisa vozilo izsledili pri Drnovem. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Vlomi in tatvine

V Brezini na območju PP Brežice je v noči na petek nekdo vlomil v kombi in ukradel prenosni računalnik. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

V gozdu na območju kraja Miklarji (PP Črnomelj) je v noči na petek neznanec iz dveh delovnih strojev ukradel gorivo in orodje. S tatvino je povzročil za okoli 4.500 evrov škode.

V Dolenji Stari vasi na območju PP Šentjernej je v isti noči nekdo vlomil v prostore skladišča in delavnice in izmaknil več kosov orodja. Lastnika je oškodoval za 1.000 evrov.

Iz kolesarnice stanovanjske bloka na Mestnih njivah v Novem mestu je med 8. 10. in 13. 10. neznanec odpeljal otroški kolesi znamke Nakamura mission in Nakamura fusion. Lastnika sta oškodovana za okoli 500 evrov.

V Zalokah na območju PP Krško je v noči na soboto nekdo iz rezervoarja tovornega vozila iztočil 450 litrov goriva.

Na območju Gorenje Pirošice (PP Brežice) je med 10. 10. in 14. 10. nekdo vlomil v zidanico in odnesel kosilnico na nitko. Škode je za 1.000 evrov.

Na parkirnem prostoru na Kapiteljski ulici v Novem mestu je v noči na nedeljo neznanec vlomil v osebni avtomobil. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 400 evrov škode.

V isti noči je na območju Bučke (PP Sevnica) prav tako nekdo vlomil v osebni avtomobil in ukradel bančno kartico. Še preden je oškodovanka ugotovila, da je bila žrtev kaznivega dejanja, je opravil več dvigov gotovine v znesku 1.150 evrov.

Med 14. 10. in 15. 10. je v Golobinjeku (PP Novo mesto) neznanec vlomil v kombi in ukradel dve motorni žagi, rotacijski laser, kotno brusilko in rezalnik. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 4.500 evrov škode.

V minuli noči pa je na Otočcu nekdo vlomil v gostinski lokal in odnesel tobačne izdelke in menjalni denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

Pri tihotapljenju tujcev prijeli državljana Španije in BiH

Novomeški policisti so konec tedna prijeli 43-letnega državljana Španije, ki je prevažal pet Iračanov, in 23-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je prevažal tri Turke. Oba osumljenca kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje so pridržali, s kazenskima ovadbama ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 13. 10. in 16. 10. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Rakovec, Jesenice na Dolenjskem, Slovenska vas, Podvinje, Jereslavec) prijeli 141 državljanov Afganistana, 20 državljanov Nepala, 18 Pakistana, 17 Konga, 11 Sierra Leoneja, deset državljanov Rusije in Bangladeša, devet Maroka, sedem Šrilanke, šest Indije, pet Turčije, tri Sirije, dva državljana Gvineje in Gane, državljana Irana in Nigerije, na območju PP Črnomelj (Adlešiči, Učakovci, Preloka, Žuniči) 17 državljanov Maroka, deset Afganistana in tri državljane Iraka, na območju PP Metlika pa osem državljanov Irana in državljana Afganistana.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 13. 10. in 16. 10. posredovali v 208. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 658 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, tri nesreče v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 21 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 30. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali.Obravnavali so sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahkih telesnih poškodb, groženj, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav, nesreč pri delu in nedovoljenih prehodov meje.

