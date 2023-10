Avto Krka s poslovalnico v Brežicah

16.10.2023 | 12:30

Fotografije: Avto Krka

Vodstvo Avto Krke (Gregor Verstovšek, Jure Verstovšek in Tatjana Verstovšek) je skupaj z županom občine Brežice Ivanom Molanom uradno odprlo novo brežiško poslovalnico.

Brežice - Tehnični pregledi Avto Krka so konec tedna odprli poslovalnico v Brežicah. Slednja je že 31. in je del široke mreže t.i. točk varnosti Avto Krka. Nahaja se na Cesti svobode, pri Brežičanki, kjer bodo opravljali tehnične preglede vseh vrst vozil, registracije vozil, sklepali vse vrste zavarovanj z zavarovalnico po izboru strank, opravljali kontrole tahografov in kontrole skladnosti vozil.

V letu 2021 so napovedali širitev svojih poslovalnic v Črnomlju in v Brežicah in obljubo tudi držali. V letošnjem letu, v začetku julija, so odprli poslovalnico v Črnomlju in zdaj torej še v Brežicah.

V podjetju še posebej izpostavljajo, da je njihova nova brežiška poslovalnica zaradi svoje lokacije idealna za vsa tovorna vozila. Ob tej priložnosti je Anton Marinčič, vodja kontrolnega organa za kontrolo tahografov in kontrolo ugotavljanja skladnosti vozil, na novinarski konferenci tudi predstavil novosti pri tahografih. Prvič v zgodovini denimo niso samo proizvajalci in prodajalci novih vozil dolžni upoštevati zahteve za vgradnjo tahografa, ampak so sprejete določbe, ki uporabnike vozil obvezujejo, da pametne tahografe druge generacije vgradijo v svoja obstoječa (rabljena) vozila, ki vozijo v mednarodnem prometu.

Vodja tehničnih pregledov Avto Krka Brežice Davor Kos je ob brežiškem odprtju povedal, da v podjetju verjamejo v moč timskega dela. Njihovo dobro sodelovanje z lokalnimi skupnostmi pa se je ob tej priložnosti izkazalo kot dobodelna gesta za družino Črpič iz Artič, ki jo je hudo prizadelo poletno neurje. Podarili so ji ček v višini 1.000 evrov in poskrbeli za registracijo, tehnični pregled in zavarovanje za njihovo vozilo.

M. K.