Slovesno v Dobrniču ob 80-letnici prvega kongresa ženske protifašistične zveze

16.10.2023 | 13:45

Slovesnosti v Dobrniču se je udeležilo več kot 1000 ljudi.

Slavnostna govornica je bila predsednica države Nataša Pirc Musar.

Predsednica Društva Dobrnič Vera Klopčič

Dobrnič - Včeraj je v Dobrniču potekala tradicionalna spominska slovesnost ob 80-letnici prvega kongresa protifašistične ženske zveze, ki je v kraju potekal med 16. in 17. oktobrom leta 1943, na njem pa se je takrat zbralo 180 delegatk. Slavnostna govornica je bila predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je dejala, da je to pomembno zgodovinsko srečanje zaznamovalo življenje mnogih Slovenk in je predstavljalo ključen trenutek v našem boju proti fašizmu in okupaciji.

»Pred osmimi desetletji se je tu zbrala skupina hrabrih, požrtvovalnih, odločnih žensk z vizijo stopiti skupaj in se boriti za svobodo, enakost in pravice. V času, ko je fašizem zatiral in teptal svobodno misel in človekove pravice, so te ženske hrabro stopile v ospredje in se zoperstavile temu zlu. Tako so se zavzele za dostojanstvo vseh Slovencev in za ohranitev slovenstva. Poslej so naš vzor in naš ponos za vedno,« je povedala Pirc Musarjeva.

Kongres v Dobrniču je bil po njenih besedah pomemben mejnik v naši zgodovini, s svojim poslanstvom pa ima pomembno mesto tudi v svetovni zgodovini. »Danes se spominjamo poguma in vizionarstva žensk, ki so se leta 1943 zbrale v Dobrniču, da bi oblikovale to izjemno organizacijo. Njihova zgodba nas opominja na moč skupnosti, na nujnost boja proti vsem oblikam totalitarizma in sovraštva ter na pomembnost zavzemanja za vrednote svobodne družbe,« je poudarila predsednica.

Po njenem prepričanju se je svet v zadnjih osemdesetih letih zelo spremenil. Toda vrednote, za katere so se borile ustanoviteljice tega gibanja, ostajajo nespremenjene. Enakost, svoboda, dostojanstvo, spoštovanje in medsebojno sprejemanje ostajajo najpomembnejši cilji, ki jih zasledujemo še danes. »V njihovem boju je marsikatera deklica in ženska našla navdih pogum, da je stopila v ospredje in se odločila, da bo izpolnila svoje poklicne, osebne in druge sanje. Da bo našla tisto notranjo moč in prva prebila stekleni strop, da ji bodo lahko sledile še druge. Med njimi sem tudi jaz. Čast imam, da med vami stojim kot prva predsednica Republike Slovenije. Globoko hvaležna in ponosna sem na te imenitne posameznice, ki so svoje življenje posvetile opolnomočenju žensk in tako tudi meni tlakovale pot,« je izpostavila Pirc Musarjeva.

Dodala je še, da zato čuti dolžnost, da se bo vedno zavzemala za pravice žensk in enakost spolov ne glede na položaj, ki ga bo opravljala.

Zbrane sta na spominski slovesnosti, ki se je je kljub deževnemu vremenu udeležilo več kot tisoč ljudi iz različnih koncev Slovenije, nagovorili tudi predsednica Društva Dobrnič Vera Klopčič in trebanjska županja Mateja Povhe.

»V vojnem času so domačini Dobrniča sprejeli 180 delegatk, nudili so jim nastanitev in prehrano. Delili so z njimi, kar so imeli, zato smo jim še danes hvaležni. Skrbijo za spominsko sobo, ki je nedaleč stran, in tako ohranjajo spomin na prvi kongres,« je dejala Klopčičeva.

Delegatke prvega kongresa protifašistične ženske zveze je pozdravil tudi predstavnik angloameriške vojaške misije major William Jones, ki je menda takrat izjavil, da so ga bolj prepričale te ženske kakor vse depeše glavnega štaba. »Da je mislil resno, priča dejstvo, da je ob odhodu iz Slovenije glavnemu odboru slovenske protifašistične ženske zveze namenil 300.000 italijanskih lir. Delegatke so se borile za svobodo slovenskega naroda in srečo bodočih rodov. To naj bo naš moto na tej proslavi in pri nadaljnjem delovanju,« je še dodala predsednica Društva Dobrnič.

Trebanjska županja pa je izpostavila, da je ta zgodovinski dogodek pred 80. leti na eni strani izraz upora, na drugi pa vztrajnosti in solidarnosti teh srčnih in zagnanih žensk, ki jih je odlikoval neverjeten pogum, ki nam je lahko še danes navdih. »Vsakoletna prireditev ob obletnici kongresa v Dobrniču nas opominja, da so glasovi ženske vedno bili in da morajo ostali gonilni faktor družbenih sprememb. Vsi skupaj pa moramo ves čas stremeti k temu, da ustvarjamo svet, v katerem bo vsakdo cenjen in spoštovan, sprejet in slišan,« je povedala Povhetova.

Besedilo in fotografije: R. N.

