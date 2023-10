FOTO: Na Portovalu brez zadetkov

16.10.2023 | 09:15

Krka in Brinje Grosuplje sta se razšla z neodločenim izidom 0:0.

Novo mesto - Nogometaši Krke so se sinoči pred domačimi gledalci pomerili z Brinjem Grosuplje, ekipi pa sta se na koncu razšli z neodločenim izidom (0:0). Novomeščani bi si po prikazanem na igrišču zaslužili vse tri točke, saj so bili podjetnejši, nevarnejši in si priigrali več priložnosti za zadetek, vendar niso uspeli zatresti mreže nasprotnika.

Krkaši so bili blizu zadetka v 37. minuti, ko je pri posredovanju gostujočega vratarja do žoge prišel Tihomir Maksimović, ki je s kakšnih enajstih metrov nato sprožil preveč po sredini, žogo pa je na golovi črti z glavo odbil eden ob grosupeljskih branilcev.

Tudi gostje so ob koncu polčasa zapretili. Izvedli so lepo akcijo po desni, od koder je prišel oster predložek v sredino kazenskega prostora, kamor je pritekel Jure Perger, ki je močno streljal, a mimo gola.

V drugem polčasu so si najprej priložnost za zadetek pripravili Novomeščani. Kristijan Blaževski je podal do Roberta Perića-Komšića, ki je z glavo poskušal premagati gostujočega vratarja, a je bil njegov poskus premalo natančen. V 60. minuti pa je bilo vroče v domačem kazenskem prostoru. Lepo sta kombinirala Tomaž Kepic in Lan Piskule, z obrambo pa se je izkazal vratar Krke Luka Čadež.

Mreža se ni zatresla tudi v 66. minuti, ko je Josip Krznarič po levi strani prišel globoko pred gol Grosuplja in podal do Maksimovića, ki pa je iz kakšnih petih metrov zadel le enega od gostujočih branilcev.

Novomeščani so imeli od 72. minute tudi terensko premoč, saj je moral zaradi drugega rumenega kartona z igrišča Tomaž Kepic, a na koncu je ostalo 0:0.

2. SNL, 12. krog:

Krka : Brinje Grosuplje 0:0

Gorica : Tabor Sežana 1:1 (1:0)

Fužinar Ravne : Primorje eMundia 2:0 (0:0)

Jadran Dekani : Rudar Velenje 4:1 (0:1)

Dravinja : Vitanest Bilje 0:1 (0:0)

Kety Emmi&Impol Bistrica : TKK Tolmin 0:1 (0:0)

Ilirija 1911 : Beltinci Klima Tratnjek 0:0

Nafta 1903 : Triglav Kranj 0:0

Lestvica:

1. Beltinci Klima Tratnjek 12 8 3 1 25:7 27

2. Primorje eMundia 12 7 4 1 18:10 25

3. Nafta 1903 12 7 3 2 25:13 24

4. Gorica 12 7 2 3 22:11 23

5. Triglav Kranj 12 6 4 2 20:10 22

6. Brinje Grosuplje 12 5 2 5 20:13 17

7. Jadran Dekani 12 4 5 3 16:13 17

8. Kety Emmi&Impol Bistrica 12 5 2 5 13:14 17

9. Vitanest Bilje 12 4 4 4 20:21 16

10. Fužinar Ravne 12 4 2 6 16:21 14

11. Krka 12 3 3 6 14:17 12

12. Dravinja 12 3 3 6 11:22 12

13. Ilirija 1911 12 2 5 5 9:14 11

14. TKK Tolmin 12 3 2 7 11:22 11

15. Rudar Velenje 12 2 3 7 11:23 9

16. Tabor Sežana 12 0 5 7 9:29 5

Besedilo in fotografije: R. N.

