Pacienti obiskujejo tudi psihoterapevte

16.10.2023 | 08:20

Vladimira Tomšič, direktorica ZD Sevnica

Prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek

Jacinta Doberšek, koordinatorica CDZO SPO Posavje

Jerneja Košič, vodja CDZOM Posavje

Ekipa ZD Sevnica - z leve: Jerneja Košič, Mojca Zvezdana Dernovšek, Vladimira Tomšič in Jacinta Doberšek

Sevnica - Direktorica sevniškega zdravstvenega doma Vladimira Tomšič je na novinarski konferenci ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja poudarila, da živimo v turbulentnem obdobju, saj »toliko vojn, kot se jih dogaja na današnji dan po celem svetu, še ni bilo, tudi ne toliko duševnih stisk, ki jih zaznavamo med prebivalstvom Evrope in Slovenije.« Zato je, po njenem prepričanju prav, da se je zdravstvo predramilo na področju duševnega zdravja toliko bolj. Izrazila je upanje, da bodo skupaj reševali duševne stiske, tudi v znamenju treh P-jev: prepoznam, pristopim, pomagam. »Tako, kot želimo nuditi prvo pomoč v urgentnih stanjih, jo želimo nuditi tudi, kadar gre za duševno motnjo,« je dejala.

Pri sevniškem zdravstvenem domu delujeta dva posavska centra, in sicer Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM), ki ga vodi klinična psihologinja Jerneja Košič, in Center za duševno zdravje odraslih (CDZO). V slednjem zaznavajo porast anksioznih stanj, odvisnosti od alkohola, zahtevnih stanj demence in komplikacij pri hudih duševnih motnjah. Strokovni vodja tega centra je prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, ugledna psihiatrinja, že več let zaposlena tudi v ZD Sevnica; je nosilka strategije in resolucije o duševnem zdravju v Sloveniji ter za to zadolžena tudi pri Ministrstvu za zdravje.

»Strokovnjaki s(m)o na različnih bregovih in jaz sem, žal, med tistimi, ki podpirajo vključevanje. Zaradi tega, ker nas enostavno ni dovolj, tudi, če bomo vsi strokovnjaki na kupu. Računam, da bomo imeli v ZD podporo, da pilotski projekt vključevanja psihoterapevtov izpeljemo. Namreč kohezijska sredstva morajo biti porabljena v malo večji meri v vzhodni regiji kot zahodni regiji, zato bi Sevnica lahko dobila ta pilot. Ljudje pač iščejo pomoč, kjer želijo. In narobe je, če jim država ne ponudi neko storitev. Ni prav, da se moje znanje psihiatrije, pravzaprav zaradi preobilice pacientov, reducira na pisanje receptov. Moji pacienti obiskujejo tudi psihoterapevte, ki jih sami plačajo. Med temi so tudi takšni, ki so študirali na Oxfordu in Cambridgeu, so pa tudi drugačni …« pojasnjuje Dernovškova.

Vodja CDZOM Jerneja Košič soglaša z zdravnico, da bi bilo potrebno to na nek način, tudi sistemsko, urediti, da »so stvari jasno dorečene, da bodo ljudje vedeli, na koga se bodo lahko obrnili, da so to usposobljeni ljudje.« Poudarja, da so zato v tem poklicu, ker hočejo ljudem pomagati in želijo biti čim prej dostopni. »Lahko rečem, da je najtežji del mojega dela klinične psihologinje prav to, da imam blazno gnečo v ambulanti, da ne morem vseh pacientov vzeti tako hitro, kot bi rada,« pravi Košičeva.

IŠČEJO POMOČ PSIHIATRA, RABIJO PSIHOLOGA

Koordinatorica CDZO in Skupnostne psihiatrične obravnave (SPO) Posavje, profesorica zdravstvene vzgoje Jacinta Doberšek pravi, da imajo v obeh centrih vstopna mesta. »Potrebno je le poklicati, napisati elektronsko pošto, se posvetovati ali priti osebno. Mi, kot multidisciplinarna ekipa, se potem resno zavzamemo za vsakega in se v samem timu odločimo, katera je prava pomoč. Ker ljudje včasih mislijo, da potrebujejo psihoterapevta, a ta je le en segment pomoči,« je poudarila. Po potrebi pa pridejo na pomoč tudi na dom.

Psihiatrinja Dernovškova je dodala, da se jim v ambulanti za odrasle kaže, da v resnici dve tretjini ljudi, ki iščejo pomoč psihiatra, tega sploh ne rabi, pač pa rabijo psihologa. Psihiater jih vseeno pregleda. »Francija in Belgija na veliko zaposluje na primarno raven psihologe, ker jih imajo. Nam jih je že zmanjkalo, ker smo jih vse polovili v te naše centre, vpisa pa ni dovolj,« je pojasnila. Iz svoje prakse je karikirala, kaj je timsko delo: »Preden je prišel pacient k meni na pregled, je imel urejen pri svojem zdravniku isti dan pregled, termine za pregled krvi, vse lepo v ozadju, nič sprehajanja pacienta. To je timsko delo!«

Doberškova je napovedala še regijsko strokovno srečanje o družini 29. novembra v Sevnici, v sodelovanju z obema posavskima centroma, CDZOM in CDZO. Prvo srečanje je bilo posvečeno samomorilnosti, lansko pa alkoholizmu. Poleg prof. dr. Mojce Zvezdane Dernovšek bosta predavali še prof. dr. Maja Rus Makovec in klinična psihologinja Mateja Hudoklin. Ob tej priložnosti bodo obeležili tudi desetletje SPO Posavje.

Pavel Perc