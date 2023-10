Dolenjski kmetici v Bruslju na razglasitvi evropske inovativne kmetice leta 2023

16.10.2023 | 10:00

Slovenska delegacija kmečkih žensk v Bruslju, na levi Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije

Jelka Krivec in Danica Kramar pred evropskim parlamentom v Bruslju

Mirna Peč - Slovenska delegacija se je v preteklih dneh udeležila izbora in slovesne razglasitve evropske inovativne kmetice leta 2023 v evropskem parlamentu v Bruslju. V izboru petih finalistk je komisija izbrala Italijanko, kandidatke pa so bile tudi iz Slovenije.

Vseevropski natečaj evropske inovativne kmetice leta je priložnost za predstavitev številnih inovativnih projektov in pristopov, ki jih ženske uporabljajo pri iskanju rešitev sodobnih izzivov na podeželju in kmetijah. Letos je bila tema trajnostno, zeleno, itd.

V slovenski delegaciji, ki je Bruselj odpotovala s predsednico Zveze kmetic Slovenije Ireno Ule, pot pa so organizirali v sodelovanju s kmetijskim ministrstvom, sta bili tudi dve Dolenjki, članici Društva podeželskih žena Mirna Peč in sicer Jelka Krivec, kmetica leta 2016, ter Danica Kramar.

Domov sta prišli polni lepih vtisov tako s samega izbora in obiska evropskega parlamenta, kjer jih je sprejel in gostil tudi evropski poslanec iz Posavja Franc Bogovič, kot z obiska dveh kmetij v Gentu: živinorejske in ekološko zelenjadarske. Seveda je nekaj časa ostalo tudi za ogled glavnih bruseljskih zanimivosti, kot je npr. planetarium. Za varno vožnjo tja in nazaj je poskrbel Šentjernejčan Jože Krmc, sicer vodja ljudski pevcev Fantje z vasi.

Mirnopečanki povesta, da se je bilo lepo vrniti tudi domov, kjer so ju na kmetiji njuni domači že pogrešali in težko pričakovali. Ne pravijo zaman, da ženska podpira tri vogale pri hiši, na kmetijah pa to gotovo še bolj drži.

L. Markelj, foto: osebni arhiv D. K. in J. K.

