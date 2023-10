Predobravnavni narok za nekdanjo predsednico uprave Trima

15.10.2023 | 17:00

Tatjana Fink (Foto: arhiv DL)

Ljubljana/Trebnje - Na ljubljanskem okrožnem sodišču je za četrtek v prihodnjem tednu razpisan predobravnavni narok za nekdanjo predsednico uprave trebanjskega Trima Tatjano Fink, ki ji Specializirano državno tožilstvo očita zlorabo položaja pri gospodarski dejavnosti. Neuradno pa naj bi šlo za sporna dejanja pri menedžerskem odkupu Trima.

Finkova zadeve ni želela komentirati, neuradno pa naj bi šlo za sporna dejanja pri menedžerskem odkupu Trima.

Novomeški kriminalisti so namreč leta 2020, kot smo takrat poročali, Specializiranemu državnemu tožilstvu ovadili tri osebe in gospodarsko družbo zaradi suma storitve štirih kaznivih dejanj zlorabe položaja pri menedžerskem prevzemu. Po tedanjih neuradnih informacijah naj bi bila ovadena tudi nekdanja predsednica uprave Trima.

Ta naj bi zlorabila svoj položaj in podpisala več kreditnih pogodb, pridobljena sredstva pa naj bi bila nato uporabljena za menedžerski prevzem Trima.

Druga osumljenca naj bi bila sopodpisnika pogodb in direktorja družbe, ki je posojilo prejelo. V skladu z določili zakona naj bi šlo za prepovedano finančno pomoč, posledica storitve kaznivega dejanja, ki je nastala za gospodarsko družbo, ki je dala posojilo, pa naj bi bila premoženjska škoda v vrednosti več kot 4,1 milijona evrov.

Finkova je Trimo vodila več kot 20 let, v tem času pa je skupaj z drugimi menedžerji Trima prek družbe Trimo Investments postala 57-odstotna lastnica Trima. Nadzorni svet Trima jo je z mesta predsednice uprave razrešil februarja 2014, po dogovoru z bankami upnicami, ki so dokapitalizirale Trimo in odpravile insolventnost.

STA; M. K.