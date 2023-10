Zala in Nik sta pekla hamburgerje

15.10.2023 | 12:30

Zmagovalka MasterChefa 2023 Zala Pungeršič je skupaj z Nikom pripravljala jesenske hamburje v domačem kraju.

Godba na pihala Šmarješke Toplice

Mladi harmonikarji Klemna Hribarja so kot vedno navdušili.

Obiskovalci so uživali v kulturnem programu.

Bela Cerkev - Jesenska nedelja v Beli Cerkvi je postala Jesenska sobota v Beli Cerkvi. Razlog je seveda slaba vremenska napoved, ki se je danes uresničila – dež, nižje temperature …

Zato so organizatorji prireditve naredili čisto prav, da so prijeten, glasbeno-kulinarični dogodek prestavili in ga pripravili dan prej, saj je bil tako obisk boljši, da o vzdušju ne govorimo.

Pod šotorom na Koreničevem dvorišču je bilo veselo vse popoldne. Igrala je Godba na pihala Šmarješke Toplice pod vodstvom Branka Ambrožiča, nastopili so harmonikarji Klemna Hribarja, tudi najmlajši, in jasno je, da harmonika postaja vse bolj zanimiv instrument tudi za otroke. Otroci so rajali s priljubljeno skupino Čuki, ki je kasneje imela še koncert. Ve se, da za vzdušje znajo poskrbeti.

Obiskovalci Jesenske sobote v Beli Cerkvi pa seveda niso bili niti lačni niti žejni. Na stojnicah je bila veliko pozornosti deležna Zala Pungeršič, zmagovalka letošnjega Master Chef Slovenija. Skupaj s kolegom iz šova Nikom Maroltom in pomagači sta pripravljala jesenske burgerje

Zala pove, da ji letošnje leto zaradi naziva mineva seveda zelo, zelo pestro. Čez poletje je sodelovala na mnogih kulinaričnih in drugih dogodkih po vsej Sloveniji, vabil res ni manjkalo in kot je dejala: »Kuj železo, dokler je vroče.« Sicer pa pravi, da že komaj čaka, da bo lepo s kavča gledala prihodnjo sezono šova, v kateri – to je zdaj že znano – žal ne bo enega od priljubljenih treh ocenjevalcev Bineta. Sama je vesela, da je imela vse tri, torej znano in utečeno ekipo.

Na Zalo so seveda še kako ponosne tudi članice Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev s predsednico Betko Verščaj na čelu, ki so včeraj ponujale bolj sladke stvari, od palačink do piškotov in zavitkov. Na dogodku se je predstavilo tudi PGD Bela Cerkev, skratka - pestro popoldne pod šotorom in lepo jesensko vreme so izkoristili mnogi od blizu in malce dlje za prijetno druženje.

Dogajanje je prijetno povezovala Majda Kušer Ambrožič.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija