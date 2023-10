Rokometaši Krke evropski krst opravili z odliko - prepričljivi na zgodovinski premieri v Estoniji

15.10.2023 | 10:00

Foto: Lukas Kermo

Tartu - Rokometaši Krke so na prvi tekmi drugega kroga evropskega pokala v Estoniji premagali Viljandi z 32:23 (14:15). Povratna tekma bo 21. oktobra v Novem mestu.

* Športna dvorana, gledalcev 450, sodnika: Fremstad in Jorstad (oba Norveška).

* Viljandi: Ots, Parik, A. Pertelson 4, Koovit, Soomets, Heinla, Drogin 2, Varik 2, Koks 6 (2), Maasalu 3, Braun, Basarab 1, Liinsoo 1, Varik, J. Pertelson 1, Voika 3.

* Krka: Rauh, Blaževič, Bradeško, Avsec 4, Majstorović, L. Rašo 3, Vukić 7 (1), Stanojević, D. Rašo 2, Zajc 2, Nikolić 7 (2), Lavrič, Kukman 3, Matko 1, Horvat 3.

* Sedemmetrovke: Viljandi 2 (2), Krka 4 (3).

* Izključitve: Viljandi 10, Krka 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Dobre predstave dolenjskih rokometašev v minuli domači sezoni so bile nagrajene z nastopom v evropskem pokalu. Novomeška ekipa je odlično opravila svojo nalogo na premierni mednarodni tekmi v zgodovini kluba, v estonskem mestu Viljandi je zmagala za devet golov in ima lepo izhodišče pred povratno tekmo v dvorani Marof.

Tekma v južni Estoniji se ni začela po željah dolenjskih rokometašev, ki so v 12. minuti zaostali za tri gole (4:7). Nato pa so izbranci Mirka Skoka le povezali niti svoje igre, med 13. in 15. minuto so naredili delni izid 4:1 in izenačili na 8:8.

Do konca polčasa je bila tekma povsem enakovredna, v začetku drugega dela pa so na igrišču zagospodarili rokometaši iz Novega mesta in po golu Marka Nikolića v 38. minuti povedli z 20:16. Do zadnjega zvoka sirene so igrali zbrano in zavzeto, njihova najvišja prednost pa je znašala deset golov v končnici dvoboja (32:22).

Pri Krki sta bila najbolj učinkovita Marko Nikolić in Vojislav Vukić. Oba sta dosegla po sedem golov, medtem ko je vratar Jure Blaževič ubranil 11 strelov.

Izjavi po tekmi:

Aljaž Lavrič, igralec MRK Krka: ''Tekma ni bila tako enostavna, kot je na koncu pokazal rezultat. V prvem polčasu smo se še nekako lovili in niti nismo vedeli, kaj pričakovati. Na začetku se nismo držali dogovora, izgubili smo preveč žog v napadu, kar so gostitelji zlahka izkoristili in zadevali iz protinapadov, v nadaljevanju pa smo izgubljene žoge zreducirali na minimum, s trdno igro v obrambi pa tekmo prevesili v našo korist. Na povratni tekmi se ne smemo preveč sprostiti, kljub kar zajetni prednosti se bo potrebno tudi v Novem mestu boriti vseh šestdeset minut. Seveda pa se bomo s to tekmo ukvarjali šele takrat, ko bo za nami ligaška tekma s Svišem.''

Marko Nikolić, igralec MRK Krka: ''Čestitam nasprotniku za dobro in borbeno igro, pa tudi mojim soigralcem za dosežen rezultat. Cel teden smo se pripravljali na estonsko ekipo, vedeli smo, da je to za nas zgodovinska tekma. Ta tekma je končana, v Novem mestu pa se moramo skoncentrirati na še en polčas in pristopiti v tekmo tako, kot da bi bil rezultat izenačen. Sicer pa so naše misli že usmerjene v sredino tekmo državnega prvenstva, kjer bomo znova na vročem terenu pri ekipi Sviš, potem pa se bomo poglobili še na povratno tekmo, ki bo danes teden v naši dvorani Marof.''

STA; M. K.

